Krimovkam jubilejna lovorika na Memorialu Vinka Kandije

Krimovke so še desetič osvojile Memorial Vinka Kandije. Foto: Krim Mercator

Rokometašice Krima Mercatorja so na 16. Memorialu Vinka Kandije s polnim izkupičkom dosegle deseto skupno zmago na turnirju. Najboljša igralka dvodnevnega pripravljalnega turnirja je postala Nina Zulić, najboljša vratarka pa Maja Vojnovič.

Po petkovi zmagi proti zagrebški Lokomotivi (32:25) so Krimovke dopoldansko sobotno tekmo odigrale proti Žalcu. Drugouvrščeno ekipo zadnje sezone državnega prvenstva so ugnale s 25:21, kapetanka Polona Barič je k zmagi prispevala 12 zadetkov.

Ljubljanske rokometašice so memorial v spomin na legendarnega trenerja zaključile z dvobojem proti madžarski Albi. Zaradi visoke razlike (25:16) so v zadnji polovici drugega polčasa kar nekaj priložnosti za igro prejele rokometašice, ki so še v pretekli sezoni igrale v mlajših Krimovih selekcijah.

Krimovke so na koncu slavile s 30:24 in s popolnim izkupičkom osvojile memorial. Na drugem mestu je končala zagrebška Lokomotiva, tretje so bile rokometašice Albe Fehervar, četrte pa Žalčanke.

16. Memorial Vinka Kandije petek, 16. avgust

Alba Fehervar KC : RK Zelene Doline Žalec 29:28 (14:15)

RK Krim Mercator : HC Lokomitva Zagreb 32:25 (15:11) sobota, 17. avgust

RK Krim Mercator : RK Zelene Doline Žalec 25:21 (14:10)



HC Lokomitva Zagreb : Alba Fehervar KC 29:24 (14:11) RK Zelene Doline Žalec : HC Lokomitva Zagreb 22:25 (9:12) RK Krim Mercator : Alba Fehervar KC 30:24 (15:12) Lestvica :

1. RK Krim Mercator 3 tekme – 6 točk

2. HC Lokomitva Zagreb 3 – 4

3. Alba Fehervar KC 3 – 2

4. RK Zelene Doline Žalec 3 – 0 Najboljša strelka memoriala: Kristina Prkačin, 21 zadetkov, Lokomotiva

Najboljša igralka memoriala: Nina Zulić, Krim Mercator

Najboljša vratarka memoriala: Maja Vojnovič, Krim Mercator

