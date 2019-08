Z mlado in prenovljeno zasedbo odpirajo novo poglavje

Za rokometaši Celja Pivovarne Laško je že uvodni del priprav na novo sezono. Na pripravljalnem turnirju v Nemčiji so zasedli drugo mesto, v finalu so morali priznati premoč Magdeburgu, že v soboto pa se bo ritem zahtevnih pripravljalnih tekem nadaljeval v dvorani Zlatorog, kamor prihaja Veszprem tudi z močno slovensko zasedbo. "Ta hip še ne bi ocenjeval, kdaj bo vse delovalo optimalno, pričakujem, da bomo pravi, ko bo to najbolj pomembno," napoveduje trener Celja Tomaž Ocvirk.

Rokometaši Celja so v prejšnji sezoni osvojili naslov slovenskih prvakov, naslova najboljših pa sta se jim izmuznila v superpokalu, kjer je bila na začetku sezone boljša Krka, in v pokalnem tekmovanju, kjer so morali že v polfinalu priznati premoč poznejšim zmagovalcem iz Velenja. Poraz s Krko in slabši začetek sezone v ligi prvakov sta hitro na začetku sezone odnesla trenerja Branka Tamšeta, na klopi ga je zamenjal Tomaž Ocvirk. Za Ocvirka je tako bližajoča se sezona prva, ki jo bo začel na klopi 23-kratnih slovenskih prvakov.

Celjani so z osvojitvijo naslova slovenskih prvakov vsaj nekoliko popravili vtis neprepričljivih predstav v prejšnji sezoni. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Vloga je vsekakor drugačna, če jo primerjamo s tisto, ko ekipo prevzameš med sezono. Zagotovo bo sistem igre postavljen povsem na novo, od obrambe, napada, tudi prehoda v protinapad, kar smo malce že lahko videli na turnirju v Nemčiji. Veliko lažje je začeti znova z igralci, za katere smo ocenili, da se bodo lažje prilagodili razmeram, ki vladajo pri nas. V mislih imam sistem igre. Morda je edina smola, če se lahko tako izrazim, da so se nam pozno priključili nekateri mladi reprezentanti, torej uvodnega dela priprav niso opravili z nami," je o začetnem delu priprav povedal Ocvirk, ki tako še ne trenira z vso ekipo.

Prenova ekipe

Celjska zasedba je po koncu prejšnje sezone doživela temeljito preobrazbo. Med drugim so jo zapustili Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. V mesto grofov so prišli številni novi igralci, ljubiteljem rokometa pa so zagotovo najbolj znani Vid Poteko, Jan Grebenc in Patrik Leban.

Ekipa Celja Pivovarne Laško za sezono 2019/20:



Vratarja: Milan Vujović, Klemen Ferlin

Zunanji: Tobias Cvetko, Josip Šarac, Matic Grošelj, Diogo Silva, Jan Grebenc, Tadej Kljun, Domen Makuc, Patrik Leban

Krila: David Razgor, Gal Marguč, Tilen Kodrin, Domen Novak

Krožni napadalci: Vid Poteko, Stefan Žabić, Kristjan Horžen

V ekipo se med drugim vrača tudi Vid Poteko. Foto: Martin Metelko/Sportida "Izkušeni fantje so me pozitivno presenetili. Radi pridejo na treninge, iz pogovora z njimi je mogoče razbrati, da so treningi zanje zelo zanimivi, da čas kljub napornemu delu zelo hitro mine. Z moštvom delamo trije trenerji, zagotovljena je pestrost vsakega treninga. Če bosta tak žar in tolikšna delovna vnema prisotna vsak dan, verjamem, da bomo zelo všečni. Da bodo gledalci v nas videli zasedbo, ki jo je vredno podpirati še izdatneje kot doslej," je prepričan strateg Celjanov, ki mu na treningih pomagata Klemen Luzar in sveži "upokojenec" Luka Žvižej.

"Zelo sem vesel, da nas je več. Moštvo je prenovljeno, zelo mlado. Na eni strani se moramo uigrati, po drugi se moramo ukvarjati z individualnim napredkom. Igralci morajo napredovati, zato bomo njihove pomanjkljivosti poskušali v celoti odpraviti, jih dvigniti na višjo raven. Zato je prav, da nas je več, dela je ogromno," pojasnjuje Ocvirk.

V soboto premierni nastop v Zlatorogu

Sveža celjska ekipa se bo v soboto prvič predstavila tudi domačim gledalcem, saj v Zlatorog prihaja madžarski Veszprem, 30. avgusta bo pred Celjani prvi resen preizkus, saj jih v superpokalu čaka obračun z Gorenjem, dober teden dni pozneje pa se bo začelo tudi državno prvenstvo, v katerem bodo Celjani branili naslov najboljših.

Celjani se bodo v soboto prvič predstavili domači publiki. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Kmalu se bo že videla naša prepoznavna igra, nekaj smo videli tudi že zdaj v Nemčiji. Vsekakor pričakujem veliko napak v začetni fazi. Sploh, ker smo moštvo pripravljali brez petih mladinskih reprezentantov, ki so se nam pridružili tik pred odhodom v Nemčijo. Tam smo poleg štirih odigranih tekem, tudi vsak dan, trenirali ne glede na tekme, zato se nam je ob ožjem kadru na zadnji tekmi poznala utrujenost. Kar nekaj bo še pripravljalnih tekem, najprej v soboto Veszprem in nato še nekaj. Ta hip še ne bi ocenjeval, kdaj bo vse delovalo optimalno, pričakujem, da bomo pravi, ko bo to najbolj pomembno," je prepričan Ocvirk.

Celjsko ekipo tako kot lani čaka zahtevno delo tudi v ligi prvakov, kjer bodo Celjani nastopili v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna rokometna imena, kot so francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt in madžarski Pick iz Szegeda. V tej skupini bodo nastopili še danski Aalborg, hrvaški Zagreb in Elverum. Celjane prvi obračun v ligi prvakov čaka 15. septembra, ko bo v Celju gostoval nemški Flensburg.

