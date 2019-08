Slovenke na prvenstvu v Celju desete, zmagale Madžarke

V Celju se je danes končalo evropsko prvenstvo za rokometašice do 17 let. V finalu sta se pomerili reprezentanci Švedske in Madžarske. Slednja si je priigrala naslov z zmago z 28:24. Slovenska izbrana vrsta je prvenstvo končala s porazom z 31:32 po kazenskih strelih proti Črnogorkam in tako zasedla deseto mesto.

V Celju se je končalo EP za dekleta do 17 let. Naslov evropskih prvakinj so osvojile Madžarke, Slovenija je tekmovanje končala na 10.mestu. pic.twitter.com/kxvLlLYkOD — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) August 11, 2019

Slovenke so s porazom v tekmi za deveto mesto ostale tudi brez vstopnice za svetovno prvenstvo na Kitajskem. Tekma je bila sicer izenačena, ob polčasu so Slovenke vodile za gol (12:11), izid po 60 minutah tekme pa je bil 23:23, tako da je sledil podaljšek. Ker tudi drugi podaljšek ni dal odgovora o zmagovalni reprezentanci, bilo je 29:29, so sledile sedemmetrovke. V tem elementu so bile boljše Črnogorke, ki so si tako zagotovile nastop na SP. Za Slovenijo je osem golov dosegla kapetanka Erin Novak.

Tekmo za tretje mesto med Dankami in Francozinjami so z izidom 28:21 dobile slednje.

Peto mesto so osvojile Rusinje, šesto Norvežanke, sedmo Nemke, osmo pa Avstrijke.

