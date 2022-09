Zopet bomo dobrodelni na Sv. Primožu

Oglasno sporočilo

24. septembra bo potekal Dobrodelni pohod na Sv. Primož. Letošnji pohod je jubilejni, deseti po vrsti, zato organizacijska ekipa Modrih novic pripravlja še bolj bogat program. Zbrana sredstva letošnjega pohoda bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki jih bo razdelila med otroke vseh petih občin, kjer izhaja revija Modre novice − Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda.

Dobra volja, dobra družba, dober namen je naš slogan že vsa leta, ko poteka Dobrodelni pohod na Sv. Primož. Z zvestimi pohodniki, za katere smo veseli, da se nam vsako leto pridružijo v tako velikem številu, ga bomo uresničili tudi letos, ko bo na vrhu te priljubljene izletniške točke nad Kamnikom še posebej slovesno. Obeležujemo namreč kar dve obletnici, in sicer 25-letnico izhajanja revije Modre novice in 10-letnico organizacije dobrodelnega pohoda.

Zabavni program tako za odrasle kot otroke

Dobrodelni pohod se kot vsako leto začenja ob 8. uri, ko vas bo pri vznožju pričakala naša ekipa. Za parkiranje lahko uporabite parkirišče pri Calcitu. Prostovoljni prispevek za pohod je deset evrov (otroci brezplačno), v zameno dobite bon za malico in majico pohoda (število je omejeno). Sredstva od zbrane prijavnine gredo v celoti za dobrodelne namene, in sicer bomo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije otrokom iz naše regije omogočili počitnice na morju. Da bo korak lažje stekel, smo poskrbeli za jutranjo dobrodošlico s kavo in rogljičkom ob glasbeni spremljavi Domžalskih rogistov.

Tudi na vrhu Sv. Primoža bo poskrbljeno za glasbo – letos nas bodo zabavali Duo Ajdčao in Mladi gamsi. Poleg tega bodo na voljo tudi kratkočasne zabavne igre za otroke, ki bodo kot nagrado za vzpon dobili tudi brezplačno medaljo. Manjkala ne bo niti torta velikanka, seveda pa bomo kot vsako leto poskrbeli tudi za mala presenečenja, ki pa naj za zdaj ostanejo skrivnost.

"Veseli smo, da se našega pohoda na Sv. Primož vsako leto udeleži več pohodnikov in pohodnic, predvsem pa smo ponosni, da nas nekateri udeleženci podpirajo že od prvega pohoda dalje. Tudi zato bomo ob jubilejnem desetem dobrodelnem pohodu pripravili pester zabavni program za vso družino," pravijo člani organizacijske ekipe Modrih novic in vas vabijo, da ta dan preživite v njihovi družbi.

Okvirni program Dobrodelnega pohoda na Sv. Primož Sobota, 24. september 8.00: začetek pri Domu Vegrad 10.30: nastop Dua Ajdčao 11.30: zahvalni govori in torta velikanka 12.00: nastop Mladih gamsov Spremljevalno dogajanje: dobrodošlica (rogljički in kava), sestavljanje kock za nagradno igro, nagradni lov za zakladom, slikanje z maskoto, ustvarjalna delavnica, športne igre.

