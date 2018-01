Zakaj bo Ljubljana ostala brez klasičnega teka Wings For Life?

V Sloveniji Wingsi samo še z aplikacijo

6. maja , ko bo na sporedu peti mednarodni tek Wings For Life World Run - ta poziva h globalnemu gibanju Tečemo za tiste, ki tega ne morejo in z izkupičkom štartnin financira fundacijo, ki se ukvarja z iskanjem ustreznega zdravljenja poškodb hrbtenjače - Ljubljane ne bo med organizatorji tekaškega dogodka, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Namesto tega bo na voljo tek z aplikacijo. Kaj to pravzaprav pomeni?

Lokacije, kjer poteka tek Wings For Life, se vsako leto nekoliko spreminjajo, več je organiziranih tekov z aplikacijami. Ljubljane, ki je tek organizirala v prejšnjih štirih letih, tokrat ni več na seznamu uradnih tekov, bo pa v Sloveniji organiziran tek z aplikacijo.

Aplikacija Wings for Life World Run je na voljo za pametne telefone z iOS in Androidom, tekačem pa omogoča, da tečejo po svoji trasi ali trasi v okviru organiziranega teka z aplikacijo. Hkrati tekmujejo ob istem času kot vsi preostali in "bežijo" pred zasledovalnim vozilom, kot je na Wingsih redna praksa, s to razliko, da jih bo tokrat preganjalo virtualno zasledovalno vozilo.

Organizatorji so nam sporočili, da je razlog za spremembo želja po dodatni razširitvi sporočila kampanje. "Globalno gibanje za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače raste in menimo, da je pomembno narediti tek Wings for Life World Run še bolj dostopen. Da bi bil dogodek na voljo na čim več lokacijah, v ospredje postavljamo aplikacijo Wings for Life World Run," sporočajo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot poudarjajo, s pomočjo aplikacije lahko tečete, kjerkoli ste, lovi pa vas virtualno zasledovalno vozilo. Aplikacija se lahko uporablja za začrtanje lastne trase ali v organiziranem teku v okviru aplikacije, kjer se teče skupaj z drugimi s pomočjo aplikacije. Trenutno lokacija organiziranega teka z aplikacijo v Sloveniji še ni znana, več naj bi bilo znanega okrog sredine februarja.

Seznam tekov in tekov z aplikacijo: http://www.wingsforlifeworldrun.com/si/sl/

Najbližje Zadar in Dunaj, z aplikacijo tudi v Loferju v Avstriji

Najbližje Sloveniji bodo teka organizirali (tako kot prejšnja leta v Ljubljani) v Zadru in na Dunaju, že zdaj pa je znano, da bo tek z aplikacijo na dan uradnega dogodka, torej 6. maja 2018, potekal tudi v kraju Lofer v Avstriji.

Kot sporočajo organizatorji, bodo seznam vse do pomladi razširjali z novimi lokacijami za tek z aplikacijo.