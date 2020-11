V petek in soboto spletni kongres športne rekreacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in soboto, 27. in 28. novembra, bo potekal 15. kongres športa za vse, ki ga bodo pripravili prek spleta. Rdeča nit bo povezovanje športa, turizma in okolja. Prijavljenih je skoraj 500 udeležencev, skoraj trikrat več kot v prejšnjih letih v živo.

Število prijavljenih se je izjemno povečalo prejšnji teden, ko so organizatorji najavili, da bodo pripravili tudi okroglo mizo o športu v teh časih zdravstvene krize. Ta okrogla miza, šport na valovih korone, se bo začela v petek ob 10. uri.

Pred tem bodo uvodoma udeležence pozdravili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in podpredsednik OKS Janez Sodržnik, ki je zadolžen za šport za vse.

Kaj želijo doseči?

"Od letošnjega kongresa pričakujem dve stvari. Da bi dobili dobre primere povezovanja športa in drugih dejavnosti, tudi gospodarstva, na katerih bi lahko naprej gradila društva. Pa tudi, da bi bil šport vključen v pripravo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, da se upošteva tudi njegovo mnenje," je izpostavil Sodržnik.

"Dobre primere sodelovanja športa za vse z drugimi in obratno bodo predstavili Slovenska turistična organizacija, univerze, Planinska zveza Slovenije in nekatere druge športne organizacije. Na koncu kongresa bomo oblikovali sklepe in predloge za pristojne, da se predstavnike športne stroke vključi v sodelovanje že pred pripravo ukrepov za zajezitev epidemije, saj je šport tudi ena od rešitev za izboljšanje zdravstvene slike, ne pa težava," je še dodal Sodržnik.

Izkoristiti značilnosti Slovenije

Glavni povezovalni element bo izpostavil, da je Slovenija edina država na svetu, ki na majhnem geografskem prostoru v osrčju Evrope ponuja izkušnje z okusom Sredozemlja, Alp in Panonske nižine.

To po mnenju organizatorjev ponuja dobre priložnosti za razvoj športnega turizma, saj je možno organizirati različne športno-rekreativne aktivnosti prek vsega leta. Poleg naravnih danosti je na voljo dobra mreža športne infrastrukture, pa tudi vrhunsko znanje, kar dokazujejo mednarodni uspehi slovenskih športnikov. Vse to želijo povezati v sodelovanju športa in turističnega gospodarstva.