V Maribor se vrača mali maraton – 26. MAJ 2019

V Maribor se 26. maja 2019 ponovno vrača mali maraton. Dobrodelna tekaška prireditev Porsche Maribor Run4Motion bo v mesto ob Dravi vrnila tek na 21 kilometrov, ob tem pa tudi teke na 13 kilometrov, 5 kilometrov ter teke za otroke, starejše in invalide. Polovico vseh zbranih prijavnin bodo organizatorji namenili Rdečim noskom, ki otrokom v bolnišnicah že vrsto let vračajo nasmehe.

Porsche Maribor s tekaško prireditvijo Run4Motion ustvarja novo pomladno tekaško prireditev. Sestavljena bo iz več različnih tras in tekov na 21 kilometrov, 13 kilometrov in 5 kilometrov, ob tem pa tudi posebne tekaške dogodke za starejše in invalide. Dogodek bo v nedeljo, 26. maja 2019. S trasami bodo povezali večino predelov mesta s poudarkom na razvoju zelene mobilnosti.

"Porsche Maribor v mesto vrača mali maraton. Z urbanim dobrodelnim tekom Run4Motion pomagamo krepiti športni duh Maribora z zmagovalno miselnostjo in željo po sodelovanju. Porsche Maribor z organizacijo prvovrstne tekaške prireditve v Mariboru povezuje humanitarnost z mobilnostjo. Zato pridite, da skupaj sežemo do novih zmag. Za tekače in tiste, ki jim bomo pomagali," pove Boštjan Pepevnik, direktor Porsche Maribor.

Na dan prireditve (21km/13km/5km posamično): 20 EUR

Skupinska prijava (najmanj 10 oseb): 8 EUR / osebo

Na dan prireditve skupinska prijava ni možna

Otroški teki: brezplačno *Minimalna starost za posamično udeležbo na teku 21 km, 13 km in 5 km je 15 let! *Za ekipno razvrstitev tekmujejo 4 tekmovalci, med katerimi mora biti vsaj ena ženska.

Organizacijo dogodka je Porsche Maribor zaupal Univerzitetni športni zvezi Maribor, ki je s svojo blagovno znamko Zdrava Zabava uveljavljen ponudnik športa in rekreacije v Mariboru. V dvajsetih letih delovanja se je razvila v prepoznavno športno organizacijo s profesionalno ekipo, razvito infrastrukturo in visokimi standardi izpeljave športnih in rekreativnih prireditev. Mariborčanom in širši okolici so prireditve Zdrave Zabave že dobro poznane, vsem je pa skupno to, da so drugačne in namenjene promociji zdravega načina preživljanja prostega časa. Najbolj prepoznavni sta Nočni tek po stopnicah na Kalvarijo, ki vsako leto aktivirata več ljudi. Ideja, mestu povrniti tekaško prireditev na najvišjem nivoju, je dozorela v partnerstvu s podjetjem Porsche Maribor.

Častno pokroviteljstvo nad dogodkom je prevzel predsednik republike Borut Pahor, ki je sam navdušen tekač in je tako podprl prizadevanja organizatorjev, da ustvarimo odlično tekaško prireditev. Dogodek so kot ambasadorji podprli številni znani Mariborčani – Tomaž Barada, predsednik Športne zveze Maribor in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Helena Javornik, najuspešnejša slovenska tekačica vseh časov ter Marcos Tavares, kapetan NK Maribor. S tekom povezujejo dobrodelnost in mobilnost, saj je gibanje privilegij, ki ga nimajo vsi. Zato bodo zbrana sredstva organizatorji namenili društvu Rdeči noski – bolnišničnim klovnom, ki že dobro desetletje v bolnišnični vsakdan prinašajo življenjsko energijo in pogum in tako pozitivno vplivajo na bolnišnično atmosfero ter otrokovo bivanje v bolnišnici.

Borut Pahor častni pokrovitelj teka Run4Motion

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je sprejel častno pokroviteljstvo nad prvim urbanim dobrodelnim tekom Porsche Maribor Run4Motion. Pahor, znan kot navdušen športnik in tekač, je s tem podprl naša prizadevanja, da Mariboru in širši regiji vrnemo polmaraton in ustvarimo odlično tekaško prireditev z več teki in trasami (ob 21-kilometrskem polmaratonu še teki na 13 km, 5 km in 1 km, ob tem pa tudi posebne tekaške preizkušnje za otroke, starejše, invalide in mame z vozički). Run4Motion je tek, ki je posvečen zeleni urbani mobilnosti z zavedanjem, da se odgovoren odnos do okolja začne z odgovornim odnosom do nas samih. Promocija športnega načina življenja, rekreacije in zdrave zabave je zato ena od najpomembnejših poti do večje okoljske odgovornosti in trajnostnega življenja mest. Borut Pahor je že sodeloval na športnih prireditvah Zdrave zabave, nazadnje se je v polni športni opremi udeležil nočnega teka na Kalvarijo.

Ambasador urbanega polmaratona je Tomaž Barada

»Druženje in šport nas bogati, daje smisel in spodbudo našemu obstoju, gibanje in aktiven način življenja je v stari Grčiji priporočal že Hipokrat. Bodite aktivni skozi humanitarnost pomagajte drugim in bodite del prireditve, ki je namenjena vsem Vam, se vidimo na dogodku Run4Motion.«

Marcos Tavares - kapetan in ambasador teka

Kapetan NK Maribor, Marcos Tavares »Tako zame kot za mojo družino je šport ena izmed najpomembnejših stvari. Z ženo svoje otroke vzgajava v športnem duhu, ker se zavedava kaj vse šport prinaša. Gibanje je izredno pomembno, zato sem vesel če lahko pripomorem k temu, da koga vzpodbudim k športnim aktivnostim. V kolikor se šport povezuje z dobrodelnostjo verjamem, da lahko ljudje še dodatno stopimo skupaj. Gibajte se, družite in ne pozabite pri tem uživati.«

Helena Javornik, ambasadorka teka

Ponosni smo, da je ambasadorstvo nad dogodkom prevzela tudi najuspešnejša slovenska tekačica vseh časov Helena Javornik! Večkratna olimpijka, udeleženka Svetovnih in Evropskih prvenstev, Sredozemskih Iger, Evropska prvakinja v krosu, Evropska rekorderka v teku na 25.000m, državna rekorderka na vseh razdaljah od 3000m do maratona, zmagovalka maratonov v Amsterdamu, Dunaju, Torinu, Benetkah, Ljubljani, Radencih in mnogih drugih maratonov ter cestnih tekov širom po svetu in doma je vesela, da se prireditev takega kova vrača v njeno domače mesto.

Z Rdečimi noski za otroški nasmeh

Urbani dobrodelni tek Porsche Maribor Run4Motion združuje dobrodelnost in mobilnost. Znesek zbranih prijavnin na teku bo namenjen Rdečim noskom, ki otrokom v bolnišnicah že vrsto let vračajo nasmehe. Koncept teka »RUN4MOTION« je humanitarnost, tako bomo sredstva zbrana iz prijavnin namenili v humanitarne namene. Poslanstvo društva RDEČI NOSKI je neprecenljivo, pričarati nasmeh na obraz otrok, dajati pogum in pozitivno energijo bolnim otrokom pa spoštovanja vredno.

