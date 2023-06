Udobnost, trajnost in zanesljivost s čevlji Hanwag Coastrock za brezskrben korak

Oglasno sporočilo

Tukaj so dolgi topli dnevi, za ovinkom pa šolske počitnice! Čudovita priložnost, da več časa preživimo v naravi, si spočijemo oči na čudoviti pokrajini, prezračimo možgane in napolnimo baterije. Da bo vaš korak na sprehodu s psom, trekingu s prijatelji ali raziskovanju bližnjega gozda zanesljiv, predvsem pa varen, poskrbite z ustrezno obutvijo.

Hanwag, nemško podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih pohodniških čevljev, je že več kot sto let znano po inovativnosti, vrhunski kakovosti in zanesljivosti svojih izdelkov. Zvesti so svojim koreninam in tradiciji ter hkrati stremijo k inovacijam in izboljšavam svojih izdelkov. Njihovi izdelki so oblikovani z upoštevanjem ergonomije in potreb uporabnikov, zato ponujajo vrhunsko prileganje, stabilnost in podporo med gibanjem.

Eden izmed njihovih najnovejših modelov je Hanwag Coastrock: lahek, športen in večnamenski čevelj, primeren za prosti čas in vsakodnevno uporabo. Namenjen je za pohodništvo po ravnem terenu, krajše dnevne pohode in druge prostočasovne aktivnosti. Ta čevelj z nizkim izrezom je opremljen z visokokakovostnim zgornjim delom iz usnja Perwanger, ki je posebej zračen, ter vodoodporno membrano EcoShell, ki ne vsebuje PVC. Coastrock Low ES je odlična izbira za tiste, ki iščejo udoben, trajnosten in funkcionalen čevelj.

Hanwag uporablja vrhunske materiale, kot so usnje, visokotehnološka vlakna in trpežne gume, kar zagotavlja udobje, zaščito in trpežnost v različnih vremenskih pogojih in terenih. Tehnologija neposrednega vbrizgavanja je uporabljena za zagotavljanje popolne visokokakovostne povezave med podplatom in zgornjim delom, kar omogoča, da je čevelj še posebej lahek in udoben.

Zavezani so k trajnostnemu in odgovornemu ravnanju. S svojo proizvodnjo v Evropi zagotavljajo visoko kakovost, doslednost ter trajnostno in odgovorno ravnanje. Krajše prevozne poti zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in prispevajo k ohranjanju okolja. Vsi uporabljeni materiali, od usnja do vezalk, prihajajo iz Evrope, kar dodatno prispeva k trajnostni proizvodnji.

Prizadevajo si za ohranjanje narave in varovanje gorskega okolja. Podjetje aktivno podpira projekte za ohranjanje naravnih habitatov, inovacije v recikliranju materialov ter zmanjšanje svojega ekološkega odtisa. S svojimi trajnostnimi pristopi in odgovornim ravnanjem si prizadevajo ohraniti naravno lepoto, ki jo vsi ljubitelji aktivnosti na prostem cenijo.

Čevlji Hanwag Coastrock so na voljo na spletni strani podjetja ter na prodajnih mestih Annapurna. Ne glede na to, ali se podajate na razgibano pohodniško avanturo ali zgolj uživate v sproščenem sprehodu v naravi, vam Hanwag zagotavlja čevlje, na katere se lahko zanesete. Visoka kakovost, udobje in trajnost so ključne lastnosti, ki jih ponujajo tudi čevlji Hanwag Coastrock. Z njimi boste pripravljeni na vse izzive, ki jih prinaša narava, saj so zanesljiv partner za vaše pustolovščine na prostem.

