To je razlog, da v Indiji naenkrat vsi izvajajo sklece in trebušnjake. Bi bil izziv uspešen tudi v Sloveniji?

Vse skupaj se je začelo z objavo videa, ki ga je 22. maja na družbenih omrežjih delil indijski minister za šport Rajyavardhan Rathore. Ta na posnetku opravlja sklece, sledilce pa poziva, naj se pridružijo športnemu izzivu pod ključnikom #FitnessChallenge.

#HumFitTohIndiaFit 🇮🇳🏆 Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video 😀and I challenge @iHrithik , @imVkohli & @NSaina to join in🥊 pic.twitter.com/pYhRY1lNEm

Naslednji mnenjski voditelj, ki se je javno pridružil akciji, je bil Virat Kohli, med Indijci izredno prijubljen kapetan reprezentance v kriketu, najbolj priljubljenem indijskem športu. Objavil je video, na katerem izvaja t. i. plank – držo, v kateri vadeči vztraja v položaju deske in menda kar najbolje krepi števile mišične skupine. Pozval je ministrskega predsednika indijske vlade Narendro Modija, naj še sam deli katero od telovadnih poz. Modi je izziv sprejel in obljubil, da bo tudi sam v kratkem objavil video s podobno športno vsebino.

I have accepted the #FitnessChallenge by @ra_THORe sir. Now I would like to challenge my wife @AnushkaSharma , our PM @narendramodi ji and @msdhoni Bhai for the same. 😀 #HumFitTohIndiaFit #ComeOutAndPlay pic.twitter.com/e9BAToE6bg

Challenge accepted, Virat! I will be sharing my own #FitnessChallenge video soon. @imVkohli #HumFitTohIndiaFit https://t.co/qdc1JabCYb

Tvit športnega ministra Rathoreja je delilo že več kot 11 tisoč uporabnikov Twitterja, številni so se že pridružili spletni telovadni akciji. Med njimi tudi več ministrov indijske vlade. Minister za notranje zadeve Kiren Rijiju je delil video, v katerem se ukvarja s sklecami, minister za železnice Piyush Goyal pa je objavil svojo jogijsko pozo.

Fabulous campaign by Sports Minister @Ra_THORe on #HumFitTohIndiaFit I accept #FitnessChallenge of @jayantsinha 🙏 Here's my video & I challenge SMART CM @PemaKhanduBJP SUPERSTAR ACTOR @BeingSalmanKhan SUPERFIT ACTOR @saumyatandon pic.twitter.com/QnWpBpYCl9

Yoga keeps me fit and helps me remain positive throughout the day. #HumFitTohIndiaFit is a great initiative by our energetic Sports Minister @Ra_THORe , I urge everyone to be a part of this movement and help in keeping India fit. pic.twitter.com/2GcehfPs5Q

O fenomenu smo se pogovarjali s Slovenko Matejo Geder, ki zadnja tri leta živi v Indiji (intervju)

Ste zasledili kampanjo Fitness Challenge?

Danes izjemoma (ker je drugi dan konference Smart Cities India, katere se udeležujem) tvita o fitnes izivu, ki ga je predsedniku vlade Modiju poslal kapetan indijske kriket reprezentance Virat Kohli, nisem zasledila, dejstvo pa je, da je danes Twitter poln fitnes izzivov znanih osebnosti.



Tako je tudi na primer dobitnica srebrne medalje v badmintonu na zadnjih olimpijskih igrah, P. V. Sindu, izvala Deepiko Padukone, eno od največjih filmskih zvezd v Indiji. In ko se združita šport in politika ter šport in Bollywood je prav zagotovo to prava nacionalna obsesija – seveda za tistih približno 500 milijonov (od 1,3 milijarde), ki imajo dostop do interneta, in še nekaj milijonov manj, ki spremljajo družbena omrežja. Pa sem mislila, da se je zadeva s priljubljenim 30-dnevnim "plank" izzivom na Facebooku zadeva umirila! Mimogrede: moja kolegica ga je vzela zelo resno in njen rekord je sedaj 5 minut! Kapo dol!

Mislite, da bi se kaj takega lahko prijelo tudi v Sloveniji?

Da in ne. Na vse stvari je treba gledati v kontekstu. Kampanjo fitnes izziva je pričel indijski minister za šport, ki je izziv naslovil na Virata Kohlija in Saino Nehwal, dobitnico zlate medalje v badmintonu na igrah Commonwealtha 2018. Virat Kohli, ki ima v Indiji status polboga, je poziv poslal tudi svoji ženi, Anushki Sharma, veliki filmski zvezdi …

Prihodnje leto so v Indiji volitve, trenutno so volilni boji na ravni držav, in sicer med največjima rivaloma, vladajočo stranko BJP, iz katere izhaja predsednik vlade Modi in športni minister, in Kongresom – stranko dinastije Ghandi. V začnem času je večinska vlada Modija sprejela kar nekaj ukrepov glede preventivnega zdravja, tako so pred leti so na primer začeli promovirati jogo in od leta 2015 je 21. junij svetovni dan joge.



V predvolilnem času pa so tovrstne iniciative še toliko bolj pomembne. Formula politika – šport – Bollywood je v Indiji uspešna, ker ima toliko slavnih oz. pomembnih podpornikov in ker tako velika država potrebuje veliko število pomembnih podpornikov, da se premakne kritična masa.



V Sloveniji je stvar drugačna. Slovenci imamo svoje bolj ali manj ustaljene športne navade od vsesplošnega pohodništva do skupinskih in individualnih športov. Zagotovo bi bil učinek izziva, ki bi ga npr. Goran Dragić, Luka Dončić, Anže Kopitar, pa Ilka ali Tina naslovili na svoje privržence, velik, a verjetno daleč od tega, kot je tukaj – tudi zato, ker ni treba, da je tako. So pa tovrstni izzivi zagotovo pobuda, ki jo je vredno pozdraviti – na vseh koncih sveta.



Mateja Geder (v beli obleki) je strokovnjakinja za spletno izobraževanje in projektno vodenje. Zadnja tri leta živi v Delhiju, kjer se posveča projektu Pametnih mest.

Slovenci veljamo za precej športen narod. Kako je s tem v Indiji, je rekreativno ukvarjanje s športom pogosto? Je odvisno od kaste, ki ji Indijci pripadajo?

Oceno za vso Indijo bi težko podala, zagotovo pa so rekreativni športi v velikem porastu v mestih. Pri tem ne gre toliko za kasto kot za ekonomski položaj, ki ga ima posameznik v družbi. Če govorimo o srednjem in višjem srednjem razredu, je rekreacija zagotovo zelo pomembna – od jutranje in večerne (čez dan je večino leta preveč vroče) hoje, teka, razgibalnih vaj po parkih, do vse bolj popularnih fitnes klubov in seveda poplave mobilnih aplikacij, ki vodijo posameznika skozi takšno in drugačno vadbo.

Joga je pomembna, a ni tako razširjena, kot je to mogoče stereotip o Indiji v zahodnejšem delu sveta. Kljub visokim temperaturam od marca do skoraj oktobra, da ne omenjamo monsunske vlage ter praktično kritične onesnaženosti tam konec leta, ima na primer Delhi čez leto ogromno maratonov, predvsem so popularni polmaratoni: maraton mestnih gozdov, maraton žensk, maraton hribovja Aravali, ki obdaja Delhi, maraton te in one univerze, maraton proti posilstvom, nočni maraton, maraton posameznih podjetij (npr. Airtel – a la naš Telekom), monsunski maraton, številne dobrodelne maratone, zagotovo se jih čez leto samo v Delhiju oziroma nacionalnem območju prestolnice zvrsti blizu 100.

Osebno so mi všeč parki, ki so veliko bolj kot pri nas, namenjeni rekreiranju. V njih najdemo trim steze, za katere ne vem, ali v Sloveniji še obstajajo, sklope posebnih naprav za različne vaje: kot so pri nas mini šolska igrišča, tekaške oziroma sprehajalne steze, vsaka trata se lahko spremeni v kriket igrišče ... Popularni so klubi, kjer imajo člani dostop do bazenov, telovadnic, fitnes opreme, tenis in badminton igrišč, v Delhiju je kar nekaj golf igrišč … Vsa nova stanovanjska naselja imajo prav tako svoje bazene, telovadnice, zaposlene fitnes trenerje in joga učitelje … Zdrav način življenja – od gibanja do prehrane – se oglašuje v vseh večjih dnevnih časopisih in seveda drugih medijih. Tudi zato, ker je to mogoče potrebno bolj kot pri nas. Tukaj sta namreč, vsaj v velikih mestih, veliki težavi debelost in pa sladkorna bolezen.

Kateri športi so najbolj priljubljeni? Kriket, badminton … Kdo so njihovi nacionalni junaki s področja športa?

Na prvem mestu je zagotovo kriket – tako je in tako bo. Velik nacionalni junak je kapetan indijske reprezentance Virat Kohli, eden od najuspešnejših odbijalcev na svetu in rekorder v več kategorijah v kriketu. Ko igrata kriket Indija in Pakistan, vlada tukaj obsedno stanje.

Z zadnjimi medaljami z olimpijskih iger in Commonwealtha, ki sta jih osvojili P. V. Sindhu in Saina Nehwal, je veljavo pridobil tradicionalni badminton. Med mladimi je vse bolj priljubljen postaja nogomet. Indijo je pred kratkim obiskala legenda Pele, svojo nogometno akademijo ima tukaj nekdanji portugalski nogometaš Figo, ena od najvplivnejših igralskih družin ima v lasti nogometni klub Chennai, ta je lansko leto postal indijski državni prvak. Zanj igra tudi naš Rene Mihelič. Mladi nadobudni indijski nogometaši poznajo Jana Oblaka in še katerega od slovenskih nogometašev, ki igrajo v tujini, pravi heroj se jim zdi Zlatan Ibrahimović … Popularen je tudi hokej na travi, pa rokoborba … A čez Virata Kohlija in kriket ga ni.