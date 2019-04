Supanje - trendni vodni šport, pri katerem ostanete na suhem

Oglasno sporočilo

Stand-up paddling, vzravnano veslanje oziroma veslanje stoje ali pa kar – z že udomačenim izrazom – supanje je najbolj priljubljen in najhitreje rastoči vodni šport v zadnjih nekaj letih. Razlogi? Je relativno preprosto, primerno za marsikoga, supamo lahko skoraj povsod, obstaja pa že tudi mnogo različnih načinov uporabe, recimo izvajanje joge na supu in ribolov na supu. Kljub temu supanja ne smemo podcenjevati: pri intenzivnih zvrsteh supanja, predvsem na divjih vodah, pri jezdenju na valovih in pri aktivnem veslanju na mirnih vodah, dela večina naših mišic. Sicer pa lahko supate tudi kleče, sede in celo leže.

Začetki supanja

Prvi viri omenjajo vzravnano veslanje že pred približno tri tisoč leti, in sicer na več koncih sveta. Prvotni namen takega veslanja je bil prevoz, so se pa z njim kmalu začeli ukvarjati tudi rekreativno. Nanj so se v novem tisočletju spomnili na Havajih, menda zato, da so lahko inštruktorji deskanja z večje višine nadzirali svoje slušatelje, po svetu pa se je supanje množično razmahnilo, ko je domovino – in nov zagon – našlo v Kaliforniji.

Osnovna oprema za supanje

Za obetaven začetek si je priporočljivo omisliti pravi sup. V Hervisu lahko izbirate med supi najbolj priznanih znamk, recimo Aqua Marina, Zray, Aztron in Wattsup. Najboljša izbira je večnamenski, all-round, načeloma čim širši (tudi v nosu in repu), debelejši in daljši sup z nekoliko bolj okroglo desko, saj je prav tak najprimernejši za začetno lovljenje ravnotežja, umirjanje, vstajanje ter pridobitev stabilnosti in občutka plovnosti.

Priporočljivi so tudi napihljivi supi, čeprav so v vodi manj drsljivi in jih je treba pred uporabo vedno napihniti. Njihova prednost je, da so zložljivi in jih je lažje prevažati, saj za več kot tri ali celo štiri metre dolge supe iz plastike ali drugih sodobnih materialov, npr. polipropilena, ojačanega s steklenimi, karbonskimi in z drugimi vlakni ali s polistirensko peno in z lesenim jedrom, potrebujemo prtljažnik. Sup ima običajno oblazinjen zgornji del in konkaven trup, na spodnji strani repa pa navadno en ali tri smernike za usmerjanje.

Če razmišljate o nakupu supa za družinsko uporabo, izberite daljšega in širšega, saj bodo lažji člani družine lažje supali s takim kot pa večji in težji člani na krajši in ožji deski. Supi, sploh daljši od 340 centimetrov, so primerni tudi za sopotniško vožnjo otrok.

Vesla so običajno zložljiva, zaradi boljšega oprijema in doseganja sile odriva pa ga namestite tako, da bo od 20 centimetrov do največ četrt metra višje od vas, varovalna vrvica (angl. leash), ki jo imajo običajno tudi izkušeni suparji, pa naj bi bila tako dolga oziroma malo krajša kot deska. Vrvico je seveda dobro imeti tako za veslo (nameščeno na roki) kot tudi za sup (na nogi).

Kako začeti?

Na suhem boste seveda ostali šele, ko boste obvladali desko, a temeljno znanje in veščine usmerjanja in upravljanja deske lahko usvojimo precej hitro. Ob prvem poskusu kleče odveslajmo v dovolj globoko mirno vodo. Ko jo dosežemo, poskusimo vstati in sredi deske zavzeti stabilen položaj z razkorakom v širini ramen, kot v obrambni košarkarski preži. Pomagajmo si z boki. Med lovljenjem ravnotežja glavo in ramena ohranimo čim bolj stabilna, glejmo naprej oziroma v izbrano točko. Če bomo gledali pod noge, bomo ravnotežje lovili precej težje.

Prve zavesljaje naredimo s čim bolj iztegnjeno roko, ki drži za vrh vesla. Ohranimo jo v višini oči in je tudi med zavesljaji ne pokrčimo. Veslo držimo z listom, ukrivljenim proti nosu, ne proti repu. Za navidezno nasprotni kot sup vesla sta vsaj dva močna razloga: lažje zarežemo v vodo, pri zavesljajih pa se pritisk na naš ramenski obroč občutno zmanjša. Če boste poskusili veslati z narobe obrnjenim listom, bo veslo kmalu neprijetno zamahedralo skozi vodo.

Za dober zavesljaj je treba roko iztegniti čim dlje proti nosu supa, veslo potopiti in ga potegniti nazaj proti repu. Ker nekaj več kot tri četrtine izkoristka dosežemo z zavesljajem do nog, vesla ni treba vleči dlje. Ves čas ga držimo navpično, telo pa pomaknimo naprej. Za poteg pri zavesljaju uporabite boke in noge. Ko boke pomaknete naprej, deski daste pospešek.

Sledi še učenje naslednjih temeljnih prvin – obrat supa za sto osemdeset stopinj v mirujočem stanju, počasna hoja, hitrejši zavesljaji in zavijanje. Ravnotežje ohranjajte s pokrčenimi koleni in z vzravnanim hrbtom.

Še dva koristna nasveta, ki se ju držite tudi kasneje, ko boste supanje povsem obvladali: v vodi prvi del poti veslajte proti toku, da se vrnete z njim. In če padete, se na vsak način izognite supu. Udarec vanj, sploh z glavo, je lahko izjemno nevaren in gotovo je manj boleče, če padete v vodo. Učenje novih veščin je lahko frustrirajoče. Če vas obide jeza, se spomnite, da so si supanje zamislili kot čisti užitek.

