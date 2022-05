Premaguj poti z električnim kolesom

Oglasno sporočilo

Prihodnost kolesarjenja je zdrava, zabavna in aktivna, saj kolesarjenje z ECONO e-kolesom ponuja ekološki pristop v dobi mobilnosti ter vam z moderno tehnologijo omogoča kreativno dojemanje življenja. ECONO je slovenski proizvajalec kakovostnih električnih koles in baterijskih paketov za mobilnost in industrijo. Kolesa ECONO so izdelana in projektirana v Mariboru, vgradne komponente pa prihajajo iz globaliziranega svetovnega tržišča, vendar so izdelki priznanih proizvajalcev.

Ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa na kolesu boste zagotovo svoj novi e-konjiček izbrali iz družine koles ECONO Equus (latinsko "konj") in tako bodo daljši kolesarski izleti in avanture postali zelo samoumevni. Izbirate lahko med različicama MTB (gorsko kolo) in treking za udobnejšo vožnjo na daljše razdalje. Vsa kolesa so iz lahkega aluminijastega okvirja in imajo damsko (trapez) ter moško različico, prednje vzmetenje s 100 mm hoda ter več možnosti baterijskih izvedb (630Wh in 880Wh). Vsa poganja v spodnjo cev okvirja integriran 250 W e-motor Motinova Volans Plus, ki proizvede zavidljivih 75 Nm navora. Motor, ki ga napaja integrirana litij-ionska baterija lastnega razvoja ECONO, je opremljen s senzorji navora in pedaliranja ter s pomočjo pri hoji. Inteligentna pogonska enota, ki je vgrajena v ohišje motorja, bo v vsakem trenutku zagotovila zadostno mero podpore. Motor Motinova Volans Plus zagotavlja enakomernost pospeševanja in ugoden občutek vožnje in ima šest stopenj podpore (Walk, Eco, Normal, Sport, Turbo in Smart), ki jih lahkotno izbirate na upravljalni LCD-konzoli, nameščeni na krmilu kolesa. Spremljate lahko podatke, kot so stanje baterije, stopnja pomoči, trenutna moč podpore, hitrost, razdalja, in ura.

Hidravlične disk zavore Radius, prestavni sklop L-Twoo A7, 29-inčne pnevmatike Schwalbe, skrbno izbrani sedež, nosilec krmila in ročaji pa bodo poskrbeli za varnost ter udobje na vsaki kolesarski turi.

Kolesa iz družine ECONO Apes vas bodo varno in z lahkoto popeljala po mestnih poteh v službo ali po nakupih. Nizki vhod "Easy-Entry" okvir z uravnoteženo geometrijo in spuščenim težiščem omogoča lažji in pomirjujoč občutek vožnje ter odlično vodljivost pri nizkih hitrostih. Sredinski električni motor (opcija) deluje na principu senzorja navora, kar pomeni, da motor zaznava moč, s katero pritiskate na pedala, in vam glede na izbrano stopnjo pomoči pomaga s sorazmerno enako močjo. Odlično delovanje je zagotovljeno tako po ravnini kot tudi v hrib, zahvaljujoč 80 Nm navora. Kolo je opremljeno z baterijo ECONO, kapaciteto lahko izberete sami.

E-kolesa iz družine Apes so opremljena z nosilcem za krmilo, ki je nastavljivo po višini in naklonu, z blatniki in prtljažnikom za prevoz lažje prtljage ali dnevnih nakupov. Za varnost bodo poskrbele hidravlične disk zavore Tektro, vidnost pa je serijsko zagotovljena s prednjo in zadnjo LED-lučjo.

Mestna kolesa Apes imajo glede na izvedbo motor integriran v spodnjo cev okvirja ali nameščenega v pesti zadnjega kolesa.

Zložljivo e-kolo Navis (latinsko "ladja") bo zaradi svoje praktičnosti zagotovo postal nepogrešljiv spremljevalec na navtičnih potovanjih, kampiranju ali če se boste v mesto pripeljali z avtomobilom in pot nadaljevali na kolesu. Z njim bodo vaša potovanja dobila novo razsežnost in še tako oddaljeni cilji in poti bodo postali z lahkoto dosegljivi. Kolo Navis odlikujejo lahko aluminijasto "Easy-Entry" ohišje, v okvir vgrajena baterija z dometom do 45 kilometrov (v načinu Eco) in motor s tremi stopnjami pomoči, ki je nameščen v zadnjem kolesu. Zadnji menjalnik Shimano je 6-stopenjski, za varnost v vseh vremenskih razmerah bodo poskrbele zmogljive disk zavore. Kolo je opremljeno z blatniki in LED-razsvetljavo.

Koliko kilometrov lahko prevozimo?

Eno najpogostejših vprašanj pri nakupu električnega kolesa je, koliko kilometrov lahko prevozimo z enim polnjenjem baterije. Doseg baterije je odvisen od mnogih dejavnikov, kot so način vožnje in pogoji, v katerih vozite. Včasih boste zaradi težjih pogojev na terenu prevozili le 40 kilometrov, a vas bo enaka moč baterije ob boljših pogojih "pripeljala" tudi do 140 kilometrov. ECONOVA kolesa imajo možnost vgradnje baterije kapacitete tudi do 880 vatnih ur, ki ob idealnih pogojih vožnje obljublja doseg vse tja do 240 prevoženih kilometrov.

Domet glede na kapaciteto baterije

Spodnji grafi prikazujejo domet standardnih ECONO baterij v kombinaciji s sredinskim motorjem ter treking kolesom.

Baterija 756Wh (21Ah)

Baterija 630Wh (17,5Ah)

Baterija 504Wh (14Ah)

Baterija 378 Wh (10,5Ah)

Domet glede na izbiro stopnje pomoči na motorju

Doseg ECONO sistema je v veliki meri odvisen od stopnje pomoči na motorju. Ponavadi se izbira med petimi različnimi načini vožnje, od katerih je vsak opisan spodaj. Grafika prikazuje njihov vpliv na domet v ugodnih in težkih pogojih.

Spodnji graf prikazuje razpon dometa na primeru sredinskega motorja z ECONO Tube M 36V 504Wh (14Ah) ob upoštevanju različnih stopenj pomoči.

Stopnja 1 (eco)

Stopnja 2 (tour)

Stopnja 3 (speed)

Stopnja 4 (turbo)

Domet glede na izbiro motorja

Pri dosegu baterije ima velik vpliv tudi tip motorja, ki ga uporabljamo. Tipi motorjev so lahko sredinski, prednji in zadnji ter glede na vgrajen senzor (senzor navora, senzor obratov). Spodnji graf prikazuje razpon dometa na primeru z ECONO Tube M 36V 504Wh (14Ah).

Sredinski motor

Zadnji motor

Pametni sistem BMS

V ECONU so razvili pametni sistem BMS (battery management system), ki nadzoruje baterijo na način, da je vedno znotraj določenih vnaprej nastavljenih parametrov, kar zagotovi večjo varnost baterij. Spremlja vse podporne procese v bateriji, tako vhodne parametre kot parametre porabe energije, temperaturne maksimume v bateriji in omogoča vpoglede v zgodovino navedenih parametrov. S pametnim BMS podaljšujemo življenjsko dobo baterij in imamo tudi natančnejši vpogled v stanje baterije. Sistem omogoča pregled nad napolnjenostjo baterije in na ekranu na krmilu prikazuje domet baterije v posamezni stopnji pomoči. Nova generacija baterij in sistema BMS, ki bodo na trgu od prihodnjega leta, bodo prinašala še Bluetooth in možnost pošiljanja podatkov v oblak, kar prinaša tudi možnost sledenja kolesu.

