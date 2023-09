Poletja je konec! Zdaj gre zares!

Oglasno sporočilo

Patricia Pangeršič: "Fit akademija 11 je vmesna postojanka po poletju in pred novim letom. Po mojem mnenju tudi najpomembnejša. Točno to obdobje je pri vračanju na prava pota ključnega pomena!"

Foto: Fit Akademija

Konec poletja, kaj pa zdaj? Brez skrbi. Brisače za na plažo bomo zamenjali za brisače za vadbo. Čaka nas 42-dnevno popotovanje,

Uspešno doseganje ciljev se preobrazi v samozavest. Zagotovo se vsi strinjamo, da je ena izmed najbolj privlačnih stvari na ljudeh ravno to – samozavest.

Ne govorim o samozavesti, ki je povezana le s pridobljeno "boljšo postavo", govorim o tistem fenomenalnem občutku, ki ga doživimo vedno, ko osvojimo nov cilj.

6 TEDNOV FIT AKADEMIJE, NOVI TRENINGI IN JEDILNIKI

V Fit akademiji se združijo različni cilji posameznikov in ustvarijo najbolj pozitivno skupnost v Sloveniji, ki je osredotočena na to, da ti pomaga na poti do boljše postave in boljšega počutja.

Energija, ko se na tisočine motiviranih ljudi skupaj zažene proti boljšemu življenju, je nekaj edinstvenega. Skupaj ustvarjamo val navdiha, ki nas spodbuja, motivira in žene naprej.

Foto: Fit Akademija

Po mojem mnenju se ta navdih preslika v energijo, ki je ni mogoče opisati z besedami. Energijo, zaradi katere nimaš druge možnosti kot to, da ti uspe in dosežeš želen rezultat. Ne glede na starost, spol ali predhodno znanje.

Fit Akademija 11 bo trajala 6 tednov! Vključuje izboljšane treninge in okusne recepte, ki bodo poskrbeli za vse, kar si želiš. Pa naj bo to pridobivanje teže, izguba kilogramov, bolj čvrsta zadnjica ali le boljše počutje in več energije!

V FA11 te čaka tudi nov program, WALL PILATES & JOGA MIX. Popolna kombinacija pilatesa in joge!

Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA NE POTREBUJE SUPERJUNAKOV. POTREBUJE LE TEBE.

Izjemno sem hvaležna za zaupanje že več kot 55 tisoč dozdajšnjih udeležencev. Vi celotni ekipi dajete energijo, voljo in motivacijo, da je vsaka akademija še bolj izpopolnjena.

Iz akademije v akademijo nadgrajujemo vsebine, programe, recepte …, ampak ena stvar tudi zdaj ostaja nespremenjena: cena programa. Ne glede na količino znanja in vsebin želim, da je program cenovno dostopen vsakomur.

Dostop do Fit akademije 11 je zelo preprost. Po nakupu programa se s svojim unikatnim uporabniškim imenom in geslom enostavno vpišeš na spletno stran FA11 in dostopaš do vseh vsebin!

Prav tako prejmeš tudi vabilo za vstop v aktivno FB-skupino, kjer se ti in na tisočine drugih "fitk" med seboj spodbuja in motivira.

FA11 se uradno začne v ponedeljek, 2. 10. 2023! Vse vsebine pa prejmeš v soboto, 30. 9. 2023! Priporočam ti, da si dostop do programa po posebni ceni zagotoviš že zdaj. Če ne moreš začeti skupaj z nami, lahko program seveda opraviš tudi kadarkoli kasneje!

Foto: Fit Akademija

RUTINA. NAJPOMEMBNEJŠI KORAK ZA PREOSTANEK LETA 2023.

Dovoli, da ti naštejem težave, s katerimi sem se pred nekaj leti srečevala tudi jaz. Ne le jaz. To so težave, s katerimi se po poletju srečuje 90 odstotkov populacije.

Zanašanje na novoletne zaobljube in razmišljanje "Saj imam še dovolj časa …"

in razmišljanje "Saj imam še dovolj časa …" Slaba vest zaradi vseh "poletnih prekrškov".

zaradi vseh "poletnih prekrškov". Nezadovoljstvo s trenutnim stanjem.

s trenutnim stanjem. Nezaupanje v svojo disciplino in vztrajnost.

Poleg tega se pojavijo še:

pomanjkanje znanja o prehrani in treningih, primernih za dosego ciljev,

o prehrani in treningih, primernih za dosego ciljev, postavljanje previsokih in nerealnih ciljev , zato obupamo, ker jih ne dosežemo,

, zato obupamo, ker jih ne dosežemo, zmedenost ob branju 1001 različne informacije, kako doseči svojo idealno postavo in dobro počutje.

Pa še bi lahko naštevala. Ampak dobra novica je, da lahko ta začaran krog prekinemo.

Prekinemo ga lahko z rutino. In ravno rutina je bistvo Fit akademije, saj ne iščemo hitrih rešitev in kratkotrajnih navad. Skozi preverjene načine se osredotočamo na vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov.

PREVERJENI KORAKI ZA URESNIČITEV TVOJIH CILJEV

Ne morem ti zagotoviti, da bo pot enostavna. Lahko pa ti zagotovim, da ti bom stala ob strani vsako uro, minuto in sekundo. Ne samo jaz, temveč tudi na tisoče preostalih. Skupaj bomo trenirali, kuhali, se pogovarjali … in poskrbeli, da v 42 dneh dosežeš boljšo postavo in veliko boljše počutje.

Treninge boš komaj čakala – in brez skrbi, prilagajala si jih boš glede na to, koliko zmoreš tisti trenutek.

– in brez skrbi, prilagajala si jih boš glede na to, koliko zmoreš tisti trenutek. Fit akademija ni dolgočasna . Pestra izbira treningov te bo vsak dan znova motivirala in napolnjevala z energijo, ki jo lahko kasneje porabiš tudi za čvekanje s preostalimi fitkami.

. Pestra izbira treningov te bo vsak dan znova motivirala in napolnjevala z energijo, ki jo lahko kasneje porabiš tudi za čvekanje s preostalimi fitkami. Kuhanje bo postalo užitek . Z izredno hitro pripravljenimi in okusnimi obroki boš osvojila fit način prehranjevanja in posledično nezdravi hrani rekla "Ne, hvala!" Tisti, ki pravi, da zdrave jedi ne morejo biti okusne, se pošteno moti.

. Z izredno hitro pripravljenimi in okusnimi obroki boš osvojila fit način prehranjevanja in posledično nezdravi hrani rekla "Ne, hvala!" Tisti, ki pravi, da zdrave jedi ne morejo biti okusne, se pošteno moti. Spoznala boš nove prijateljice in prijatelje, ki imajo podobne cilje kot ti. Skupaj se bomo motivirali in spodbujali v zaprti skupini FA11 na Facebooku.

Fit Akademija 11 bo odskočna deska v najboljšo jesen tvojega življenja. Jesen, polno samozavesti, spremenjenih navad in čudovite postave.

FIT AKADEMIJE SE JE UDELEŽILO ŽE VEČ KOT 55 TISOČ DEKLET IN FANTOV

Foto: Fit Akademija

Preobrazbe, ki jih dosegajo naši udeleženci, so za marsikoga povsem neverjetne. Vem, težko je verjeti, da je vse to mogoče … Ko pa se pridružiš akademiji ter naši skupini na Facebooku in vsakodnevno spremljaš izjemne zgodbe, vidiš, da za vsemi temi čudovitimi zgodbami stojijo dekleta, ženske, mamice, očetje …, ki se vsak dan srečujejo s podobnimi ovirami kot ti. Vse to JE mogoče.

Vsekakor pa te moram opozoriti, da to ni program, ki prinaša čudeže brez vloženega truda. To je program, ki vsebuje preverjene korake za dosego rezultatov in je vedno bolj izpopolnjen.

Fit akademija je ustvarjena za vsakogar, ne glede na težo, počutje in motiviranost. To ti lahko potrdi že več kot 55 tisoč dozdajšnjih uporabnikov, ki so uspešno končali prejšnje akademije.

Gre za skupnost, ki se ji lahko pridruži popolnoma vsak posameznik – in ravno to je razlog za to (neverjetno) ugodno ceno.

PRILAGOJENO TUDI ZA (PRE)ZAPOSLENE LJUDI

Tempo življenja je pri večini zelo intenziven in ponavadi nam zase ostane malo časa.

Jaz in skupnost Fit akademije te popolnoma razumemo in ravno zato smo program zasnovali tako, da tudi najbolj zaposleni lahko najdejo čas zase in usvojijo nov življenjski slog.

Treningi, recepti in druge vsebine so razdeljeni po praktičnih sklopih, med katerimi se hitro znajdeš .

. Treninge lahko po intenzivnosti in času prilagajaš glede na svoje počutje, energijo in čas, ki ga imaš na voljo.

glede na svoje počutje, energijo in čas, ki ga imaš na voljo. Navodila so praktična in jasna , tako da boš z njimi pridobljeno znanje v prakso prenesel/-a karseda enostavno.

, tako da boš z njimi pridobljeno znanje v prakso prenesel/-a karseda enostavno. S pripravljenimi jedilniki in nakupovalnimi seznami se prihranijo ure in ure brskanja med policami trgovin in razmišljanja o tem, kaj skuhati.

in razmišljanja o tem, kaj skuhati. Pogovori v naši FB-skupini te bodo motivirali in ti pomagali pri usvajanju novega življenjskega sloga.

Foto: Fit Akademija

SPREMENI ŽIVLJENJE IN SVOJO POSTAVO

Fit akademija 11 je program, ki ti na preprost in preverjen način pokaže, kako lahko spremeniš svoje navade in s tem seveda tudi izboljšaš svojo postavo. Velike spremembe se bodo zgodile že pred novim letom – zato boš leta 2024 resnično izžareval/-a samozavest.

Zaradi boljše postave in dobrega počutja bo tvoja samozavest veliko večja . Samozavest pa se odraža tudi v službi, na faksu, pri otrocih, odnosu s partnerjem …

. Samozavest pa se odraža tudi v službi, na faksu, pri otrocih, odnosu s partnerjem … Spodbujala te bom, da boš verjel/-a vase. Dosežeš lahko izgubo kilogramov in postaneš pravi chef v kuhinji . Zdaj pa ta občutek zadovoljstva ob doseganju ciljev preslikaj tudi na preostala področja življenja. Čudovito, kajne?

. Zdaj pa ta občutek zadovoljstva ob doseganju ciljev preslikaj tudi na preostala področja življenja. Čudovito, kajne? Tvoja raven energije skozi dan se bo močno povečala . Nič več utrujenosti in nenehne želje po sladkarijah in kofeinu.

skozi dan se bo . Nič več utrujenosti in nenehne želje po sladkarijah in kofeinu. Poskrbel/-a boš za zdravo telo – preventiva je zmeraj boljša kot kurativa.

Kaj čakaš? Klik na www.fit-akademija.si in začnemo!



Foto: Fit Akademija

