Perutnina Ptuj bo za vsakega udeleženca Poli maratona 2023 posadila drevo

Perutnina Ptuj in Kolesarski klub Perutnina Ptuj z organizacijo 21. Poli maratona uspešno spodbujata gibanje in rekreacijo, ki sta ob uravnoteženem prehranjevanju pomemben del zdravega življenjskega sloga. Kot trajnostno usmerjeno podjetje v Perutnini Ptuj vlagajo v zdravje zaposlenih in projekte, ki prispevajo k ohranjanju našega planeta. Eden izmed njih je tudi sajenje dreves.

Sajenje dreves na območjih krčenja gozdov je izjemno pomembno za ohranjanje našega planeta. Drevesa imajo ključno vlogo v uravnavanju podnebja, saj z absorpcijo ogljikovega dioksida iz zraka pomagajo zmanjšati količino toplogrednih plinov, ki prispevajo k segrevanju planeta. Poleg tega drevesa zadržujejo vodo in zmanjšujejo erozijo tal, kar prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjšanju tveganja za naravne katastrofe, kot so poplave in plazovi. Sajenje dreves pomaga tudi izboljšati kakovost zraka in krepiti lokalne ekosisteme, ki ponujajo hrano in zatočišče za različne rastlinske in živalske vrste. "Zato je še posebej pomembno, da se zavedamo pomena sajenja dreves in aktivno prispevamo k ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije," je poudaril generalni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić.

Kako do udeležbe na Poli maratonu 2023? Tudi letošnji, že 21. Poli maraton poteka na dva načina, v živo na Ptuju in v virtualni obliki. Dogodek v živo: sobota, 3. junij Kolesarji lahko izbirajo med tremi različno dolgimi kolesarskimi trasami: 2 km, 23 km, 52 km. Virtualni maraton: od 2. do 4. junija Kolesarji ga lahko prevozijo kjerkoli med 2. in 4. junijem.

Spletne prijave potekajo na spletni strani poli.si

Za udeležbo na maratonu so potrebni trije preprosti koraki - prijava, plačilo prijavnine in prihod na štart. Prijavnina znaša 15 evrov za odrasle in 10 evrov za otroke, rojene med letoma 2008 in 2015, medtem ko je za najmlajše (letnik 2016 ali kasneje) prijava brezplačna. Vsak udeleženec bo prejel brezplačno kolesarsko vetrovko, promocijska darila in bogato kulinarično pogostitev.

Ob prihodu na cilj, ki bo pred upravno stavbo Perutnine Ptuj, se bo začelo zabavno dogajanje. Udeleženci se bodo lahko okrepčali s kulinarično ponudbo, sodelovali v športnih animacijskih programih in prisluhnili nastopu skupine Rok 'n' Band. Ob 14.30 bo tudi uradna podelitev nagrad in pokalov.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri največjem amaterskem kolesarskem projektu v Sloveniji: Poli maratonu 2023. Organizatorji obljubljajo, da boste na cilju imeli širok nasmeh in polno srce, pa tudi dobro in okusno kulinarično ponudbo. Ne pozabite, če vas ni, manjkate!



