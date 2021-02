Danes in v nedeljo se obeta lepo vreme, ki lahko marsikoga zvabi v gore. A na policiji opozarjajo, da razmere v gorah ostajajo nevarne, na kar bodo policisti gorske policijske enote v teh dneh opozarjali tudi na terenu. Policija bo obenem nadzorovala spoštovanje ukrepov na posameznih smučiščih in na določenih priljubljenih izletniških točkah.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, bodo na policiji skupaj z drugimi pristojnimi službami na območju celotne države ta konec tedna poostrili nadzor nad spoštovanjem ukrepov za zajezitev koronavirusa. Pri tem bodo nadzorovali promet in spoštovanje ukrepov na posameznih smučiščih, v turističnih krajih in na določenih priljubljenih izletniških točkah.

Nevarnost plazov na prisojnih pobočjih

Na policiji v teh dneh sicer opozarjajo, da je v gorah še vedno veliko snega, nevarna pa so predvsem prisojna pobočja, kjer bo ojužilo snežno odejo. Tam se bodo namreč sredi dneva prožili spontani plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi.

"Izogibati se je treba tudi odprtim območjem z napihanim snegom in grapam ter žlebovom tik pod grebeni. Na teh mestih je še veliko snega, ki se lahko sproži tako spontano kot tudi ob manjši dodatni obremenitvi. Območja klož so večja, klože pa debelejše kot navadno, tudi tam, kjer jih nismo vajeni. Zaradi močne otoplitve se bo nevarnost proženja snežnih plazov v prihodnjih dneh še povečala, prehodno pa so možni tudi večji plazovi mokrega snega," še svarijo policisti.

Obiskovalcem gora policisti svetujejo uporabo ustrezne zaščitne opreme, ki jo je treba znati pravilno uporabljati. Na plazovitih območjih med opremo spadajo tudi plazovna žolna, sonda in snežna lopata. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Policija bo danes na nevarnosti opozarjala na terenu

Policisti gorske enote bodo zato danes in v nedeljo prisotni na več izhodiščih in najbolj obiskanih planinskih turah, kjer bodo obiskovalcem preventivno svetovali ter jih opozarjali na nevarnosti, je zapisano na spletni strani policije. Policiste bomo tako lahko te dni srečali na Ljubelju, kjer bodo svetovali in opozarjali planince in turne smučarje, ki odhajajo v smeri Zelenice. V Kranjski Gori bodo svetovali tistim, ki odhajajo v smeri Vršiča, v Kamniški Bistrici pa tistim, ki odhajajo v smeri Kokrškega in Kamniškega sedla.

Planincem in turnim smučarjem, ki se bodo odpravili v smeri Okrešlja ter Kamniškega, Savinjskega in Turskega žleba bodo svetovali policisti na območju Logarske doline. Na območju Jezerskega pa bodo možje v modrem svetovali alpinistom, ki se bodo spoprijeli s Teranovo smerjo. Glede nevarnosti snežnih plazov bodo opozarjali tudi planince na območju Drežnice.

Vsak posameznik za svojo varnost lahko največ naredi sam

Na policiji pri tem poudarjajo, da lahko posameznik za svojo varnost največ naredi sam. Planinci naj pred odhodom s pomočjo zanesljivih virov in metod preverijo razmere v gorah. Obiskovalcem gora policisti svetujejo uporabo ustrezne zaščitne opreme, ki jo je treba znati pravilno uporabljati. Na plazovitih območjih med opremo spadajo tudi plazovna žolna, sonda in snežna lopata.

V gore naj se pohodniki odpravijo vsaj v dvoje, pri tem pa izbirajo smeri, ki ustrezajo njihovemu znanju, psihofizični pripravljenosti in opremi. "Če se kljub vsem pripravam in varnostnim ukrepom zgodi nesreča, takoj pokličite številko za klic v sili 112," so še zapisali.