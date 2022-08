Odštevamo do 10. Triglav teka

Oglasno sporočilo

Protokolarni park Brdo pri Kranju bodo 10. septembra zavzeli tekači že 10. Triglav teka . Edini tekaški dogodek, ki odpira vrata v skrivnostni svet posestva Brdo, vabi tekače vseh generacij in različne pripravljenosti

Jubilejni Triglav tek ponuja šest tekaških izzivov, letos prvič tudi 5-kilometrsko traso. Tekače bodo ob pestrem družabnem programu spodbujali tudi slovenski vrhunski športniki – ambasadorji Triglav teka. Med njimi bodo smučarski skakalec Cene Prevc, tenisačica Ela Nala Milič in biatlonec Jakov Fak.

Dober namen tekaškega dogodka podpira Zavarovalnica Triglav, ki vsako leto iz tega naslova preda donacijo bolnišničnim ustanovam. Letos bodo sredstva v višini 15.000 evrov namenili Ultrazvočnemu društvu za projekt Slojenčki.

Triglav tek spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Prispeva tudi k uresničevanju nekaterih ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in predstavlja del trajnostno naravnanega delovanja Zavarovalnice Triglav. Letos trajnosti posvečajo še posebno pozornost in k temu spodbujajo tudi tekače. Tako se bodo na dogodku izognili letakom, na voljo bo lokalno pridelana hrana, boni zanjo pa iz »plantable« papirja. Trajnost poudarjajo tudi s Hudo izkušnjo, prek katere dva študenta sodelujeta kot koordinatorja za trajnostni razvoj na dogodku.

Pridružite se tudi vi. Na Triglav tek se do 2. 9. lahko prijavite na spletni strani www.triglavtek.si, pod vodstvom izkušenih trenerjev pa vse do dogodka trenirate v devetih slovenskih krajih.

Naročnik oglasnega sporočila Zavarovalnica Triglav, d.d.