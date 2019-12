Najboljša slovenska smučišča za smučanje z otroki

Oglasno sporočilo

Družinski smučarski izlet z majhnimi otroki je približno tako velik podvig kot poletna počitniška odprava, če ne celo večji. Treba je kupiti vso opremo, poskrbeti za varnost otrok ter najpomembnejše – izbrati smučišče, ki je primerno za smučanje z otroki. Še dobro, da živimo v tako čudoviti deželi, kjer so smučišča kot nalašč ustvarjena za naše najmlajše. Za sproščene družinske počitnice torej sploh ni treba zapustiti Slovenije! Šole smučanja, animacijski programi in snežni parki za otroke zagotavljajo nepozabno zabavo, hkrati pa nekaj prostih uric dinamične smuke za starše.

Če se odpravljate na prvo skupno družinsko smučanje, boste priča številnim padcem na zadnjico, obenem pa tudi obilici smeha. Ustvarili boste nepozabne spomine, saj se prve družinske smučarske počitnice zagotovo zapišejo v zgodovino. Če ste v dvomih, katero smučarsko lokacijo izbrati, si lahko v nadaljevanju preberete nekaj informacij o najboljših slovenskih smučiščih, ki so prijazna otrokom.

Kranjska Gora

Kranjska Gora je odlična izbira in velja za številko ena med smučišči, ki so prijazna družinam. S svojo pestro ponudbo storitev je pravo malo letovišče. Za naše najmlajše so ogradili del smučišča in nanj postavili smučarski trak in vratca, zabavale pa jih bodo tudi številne druge snežne dogodivščine. Na otroški del smučišča v dobrih vremenskih razmerah posije obilo sonca, zato ne bo težko ostati dobre volje tudi po neuspelih poskusih. Na obrobju smučišča je veliko gostišč, kjer se boste po smuki lahko spočili, edina slabost smušišča je le velika gneča zaradi tolikšne popularnosti.

Rogla

Rogla je ena izmed najbolj priljubljenih štajerskih smučišč, saj je primerna za družine z otroki vseh starosti in ravni smučarskega znanja. Živahni animatorji bodo poskrbeli za številne otroške aktivnosti, kot so kuharske delavnice, pravljične urice ter ustvarjanje v Zlodejevi deželi. Za malo starejše je primerna vlečnica Uniorček. Skupaj z otroki vam priporočamo obisk snežnega parka, katerega sestavljajo zabavni vrtiljak, igrivi tekoči trak in poligonske ovire, ki so super izziv za novopečene smučarje. Verjamemo, da bo smučanje na Rogli ostalo še dolga leta v spominu vaših otrok, saj je smučišče kot iz pravljice.

Krvavec

Če vam čas ne dopušča daljših zimskih počitnic, potem vas le nekaj kilometrov stran od Ljubljane čaka smučišče Krvavec, ki mu je organizacija World Ski Award že četrto leto zapored podelila naziv Najboljše slovensko smučišče. Za otroke je urejen poligon za začetnike Gospinca, ki vsebuje kar 80 metrov dolg otroški trak, vrtiljak ter številna igrala. Poleg poligona se nahaja otroška vlečnica Luža z lahko smučarsko progo. Na Krvavcu se vaši najmlajši zagotovo ne bodo dolgočasili, saj lahko po okusnem kosilu obiščete še Manner otroški park. Ta vsebuje dva drsna elementa, valove in dve manjši skakalnici, kar pripomore k pridobivanju ravnotežja in koordinaciji na smučeh, nahaja pa se v območju vlečnice Luža.

Cerkno

Tudi Cerkno se ponaša s številnimi zmagovalnimi nazivi, med drugim je bilo smučišče večkrat nagrajeno kot "družini prijazno smučišče". Velja za najsodobnejše smučišče v Sloveniji, saj posvečajo veliko pozornosti družinam z majhnimi smučarji. Za otroke je urejen poseben smučarski vrtec, ki ima urejen tekoči trak, vrtiljak in notranjo igralnico, kjer si otroci tekom ustvarjanja in igre pridobijo energijo za nove smučarske preizkušnje.

Izberite svoj smučarski raj

Smučanje je zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih zimskih športov pri nas, saj predstavlja odlično rekreacijo za vse generacije, če pa boste izbrali družinam prijazno smučišče, se bodo zabavali tudi vaši najmlajši. Slovenija poleg zgoraj naštetih lokacij ponuja še druga izvrstna smučišča, kot so Vogel, Mariborsko Pohorje, Golte, Celjska koča in druga otokom prijazna zimska letovišča. Naši malčki lahko postanejo precej nepredvidljivi, ko jim zmanjka motivacije in energije, zato priporočamo, da izberete smučišče, ki poleg zabavnih aktivnosti omogoča še ugoden dostop z avtomobilom. Poskrbite tudi za ustrezne otroške smuči, ki naj bodo raje krajše kot daljše, robniki pa naj bodo dovolj ostri za ustrezno oporo brez spodrsavanja.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis.