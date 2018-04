Na telovadnem poligonu XXL pričakujejo več kot 30 tisoč udeležencev, tudi 2.000 trojk

62. pohod Pot ob žici (3.-5. 5. 2018)

Med 3. in 5. majem 2018 bo po poteh okupirane Ljubljane potekal 62. pohod Pot ob žici. Množični rekreativni dogodek bo že tradicionalno sestavljen iz pohoda (udeleženci lahko prehodijo do 35 kilometrov) in teka. Že zdaj je na tekaški razdalji 12,5 kilometra in 29 kilometrov prijavljenih več kot 2.000 trojk, organizatorji pričakujejo od 30 do 35 tisoč udeležencev, v primeru lepega vremena je mogoča tudi številka 40 tisoč.

62. pohod Pot ob žici, ki vedno poteka konec tedna pred 9. majem, dnevom zmage, v programski shemi ostaja enak kot prejšnja leta in se ne bo kaj dosti spreminjal, je povedal vodja prireditve Gojko Zalokar iz Timinga Ljubljana, ki skupaj z Mestno občino Ljubljana organizira prireditev v "največji slovenski telovadnici".

Lani se je po poteh okupirane Ljubljane sprehodilo več kot deset tisoč udeležencev, letos jih pričakujejo še več. Foto: STA

Tako kot je že ustaljena navada, bodo pohod v četrtek (3. maja) začeli otroci iz ljubljanskih vrtcev (pričakujejo jih več kot 9.000), v petek bodo ljubljanski obroč spoznavali osnovnošolci in dijaki (med 13 in 15 tisoč), v soboto, 5. maja, pa bodo prireditev končali tekači in pohodniki, ki bodo zbirali žige in kilometre na 35-kilometrski trasi, ki obkroža Ljubljano.

Teklo bo več kot 2.000 trojk

Lani se je pohoda udeležilo več kot deset tisoč udeležencev, letos jih pričakujejo blizu 11 tisoč.

Na edinstveni tek trojk, ki simbolizira timsko delo (upošteva se doseženi čas najšibkejšega člena v trojki), je prijavljenih več kot 2.000 trojk oz. 6.000 udeležencev.

Števec prijav na včerajšnji dan (23. 4.) je kazal, da 208 tekaških trojk namerava preteči daljšo, 29-kilometrsko traso, 1.203 trojke pa so prijavljene na 12,5-kilometrski tek. Obe trasi tudi tokrat vodita čez Golovec, ki udeležencem običajno vzame največ moči. Tekli bodo tudi šolarji in dijaki. Osnovnošolci so prijavili 372 trojk, dijaki pa 122.

Kaj bo letos drugače?



Ker bo pot za udeležence pohoda vodila tudi skozi Vojašnico Edvarda Peperka, kjer bo mogoč tudi ogled orožja, bo delno spremenjena trasa teka trojk na 29 kilometrov.



Trasa teka trojk na 29 kilometrov bo v delu Litijske ceste letos delno spremenjena.



Pot spominov in tovarištva (PST) je po novem opremljena s kontrolnimi žigi, ki bodo tam vse leto, kar bo pohodnikom omogočilo zbiranje žigov tudi zunaj prireditve.



Organizatorji bodo tudi letos sledili zavezi zero waste, ki se ji bodo skušali približati z ločevanjem in zmanjševanjem odpadkov.



Prevzem štartnih številk na Trgu republike

Prijave za pohod niso potrebne, za tekaški del pa so že končane. Štartne številke bo tako kot lani mogoče prevzeti na Trgu republike (že od torka naprej), ne na sedežu Timinga Ljubljana na Staničevi cesti, kot je veljalo dolga leta. Na istem prizorišču bo tudi servisni del, medtem ko bo Kongresni trg rezerviran zgolj za športni del prireditve.

Štart trojk za članske in veteranske kategorije bo na Stritarjevi ulici (ob 9.00 oz. 9.30), mlajši pa bodo štartali pri Gostilni Livada (ob 9.00 oz. 9.10).

Deset evrov na trojko

Udeležba na prireditvi je brezplačna, morajo pa tekači kriti stroške čipa, kar znese deset evrov na trojko in vključuje tudi spominsko majico.

Udeleženci pohoda bodo v soboto, 5. maja, poskušali skleniti živi obroč okrog Ljubljane.

Kulturni del prireditve bo v soboto, 5. maja, zaznamoval nastop Partizanskega pevskega zbora, za hitrejše ritme pa bosta poskrbela ljubljenca mladih Nipke in Trkaj.