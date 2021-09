Ljubljana se pridružuje globalni skupnosti adidas Runners

Oglasno sporočilo

Globalnemu gibanju adidas Runners, ki je prisotno že v več kot 60 mestih po svetu, se pridružuje tudi Ljubljana. Glavni namen novoustanovljene tekaške skupnosti je medsebojna motivacija in podpora, obenem pa adidas Runners predstavlja mesto, kjer se združujejo vsi, ki iščejo več kot zgolj tekaški trening.

Glavna prednost adidas Runners je dobro zastavljen program, oblikovan v sodelovanju s strokovno ekipo, ki jo med drugim sestavljajo kineziologi, nutricionisti in fizioterapevti.

Pri tem ne gre za klasično tekaško skupino, saj ta poleg kakovostnih treningov članom nudi tudi celovito podporo, motivacijo in priložnost za druženje z ljudmi z istim ciljem: postati najboljša različica samih sebe. Tekače in druge rekreativne športnike pod okriljem adidas Runners Ljubljana namreč vodijo povezanost, radovednost, drznost, spoštovanje ter strast do teka. Skupnosti se lahko brezplačno pridruži vsak, ki je pripravljen na kakovostne treninge, kjer bo presegal meje lastne zmogljivosti in se ob tem tudi zabaval.

Kapetan adidas Runners Ljubljana Blaž Strožer

Člane skupnosti spodbujata in vodita dva kapetana. Kapetan AR Ljubljana je predan športnik Blaž Strožer, sicer že vrsto let adidasov tekaški trener, ki se mu je pri vodenju slovenskih tekačev adidas Runners pridružila Tamara Pavlovič, učiteljica joge, zavzeta pohodnica in ljubiteljica meditacije.

Kapetanka adidas Runners Ljubljana Tamara Pavlovič

Adidas Runners Ljubljana vse zainteresirane vabi, da se pridružijo skupnosti na družbenem omrežju Facebook, kjer je na voljo več informacij o projektu.





Ekipa za vse člane in zainteresirane organizira tudi spoznavno zabavo, ki bo 16. septembra ob 18.00 v ljubljanskem Čin-Činu. Se vidimo! Kako se prijaviti in še več lahko ugotovite na FB-strani . Pri tem ne pozabite, da je vse navedeno dostopno brez članarine, zato pohitite, prijavite se in dosezite svoje tekaške cilje s podporo ekipe adidas Runners Ljubljana!

#adidasRunnersLjubljana

