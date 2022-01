Ključni koraki za regeneracijo telesa po športni aktivnosti

Foto: Thinkstock

Redna in intenzivna vadba je ključ do izklesanega telesa in vrhunske telesne pripravljenosti. Če pa želite priti v čim boljšo formo in se izogniti poškodbam, je nujno, da mišicam omogočite dobro regeneracijo, saj si le tako lahko opomorejo. S pravimi pristopi boste morda lahko pospešili okrevanje mišic po vadbi in izboljšali svojo splošno kondicijo.

V nadaljevanju članka predstavljamo nasvete za pospešitev regeneracije po vadbi. Ne glede na to, ali telovadite sami doma ali v telovadnici, z osebnim trenerjem ali brez njega, je pomembno, da si po vadbi vzamete čas za obnovo mišic. Mišice potrebujejo čas za počitek in regeneracijo po intenzivnem treningu.

#Ogrevanje pred vsakim treningom in raztezanje po njem

Dobre ogrevalne vaje telo ogrejejo in ga pripravijo na intenzivno vadbo. Začeti je treba postopoma in z zmerno intenzivnostjo, da povečate pretok krvi in zmogljivost ter zmanjšate tveganje za poškodbe.

Po vsakem treningu mišice raztegnite, da povečate prožnost telesa, zmanjšate tveganje za poškodbe in sprostite mišično napetost. Sproščeno ohlajanje po vadbi tudi pomaga pomiriti srčno-žilni in živčni sistem ter zagnati aktivno okrevanje.

#Ohranjanje hidracije

V času telesne aktivnosti, ko telo izgublja veliko vode z znojenjem, je še toliko pomembneje, da pijete pred in med vadbo ter po njej. Brez ustrezne količine tekočine se lahko sposobnost za fizično aktivnost hitro zmanjša. Pravzaprav lahko tisti občutek žeje, ki ga začutite ​​sredi vadbe, pomeni, da ste že dehidrirani – to pa vodi v zmanjšano fizično zmogljivost in utrujenost mišic.

Pitje zadostne količine vode spodbuja telo, da odstrani odpadne snovi, zmanjša bolečino, izboljša prožnost in skrajša čas okrevanja po vadbi. Ljubitelji športnih napitkov prisegajo na takšne, obogatene z elektroliti, ki pripomorejo k lažjemu okrevanje po vadbi. A kljub temu ne gre pozabiti, da na koncu dneva ni nič bolj koristnega od navadne vode.

#Vnos beljakovin po vsakem treningu

Beljakovine so bistveno hranilo za obnovo mišic, zato jih je treba vključiti v prehrano. Poleg maščob in ogljikovih hidratov so eno od makrohranil in imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravih celic, zato bi morale biti del vsakodnevnega jedilnika. Pomembne so pri fizioloških procesih v našem telesu.

Poskrbite, da uživate polnovredna živila, bogata z beljakovinami, kot so recimo jajca, skuta, pusto meso, oreščki, semena, polnozrnate žitarice, stročnice in vrsta zelenjave. Te vsestranske sestavine so lahko odlični prigrizki ali glavni obroki, ki bodo pomagali pri okrevanju po vsaki vadbi. Vnos beljakovin je pomemben, a še bolj pomembno je, da izberemo beljakovine rastlinskega izvora. Te se lažje prebavljajo, poskrbijo, da siti ostanete dlje časa in ste polni energije. Rastlinske beljakovine zagotavljajo veliko hranil, vlaknin in antioksidantov, ki lahko izboljšajo vaše splošno zdravje. Rastlinska prehrana vsebuje tudi manj nasičenih maščob, železa in hormonov. Te vsestranske sestavine so lahko odlični prigrizki ali glavni obroki, ki bodo pomagali pri regeneraciji po vsaki vadbi ali pri vaših zdravih prehranjevalnih navadah.

Prav tako je pomembno, da pred spanjem zaužijete hrano, bogato z beljakovinami, da se mišice lahko obnovijo. Esencialne aminokisline, ki se presnavljajo iz tovrstne hrane, povečajo mišično moč in tudi pomagajo pri zmanjšanju bolečine, ki jo lahko začutite dan po treningu.

Pomemben je vnos beljakovin pred vadbo in po njej. Mnogi ljubitelji intenzivnih treningov so navdušeni nad koristmi beljakovinskih napitkov, ki pripomorejo k vzdrževanju mišic in pomagajo pri njihovi hitrejši regeneraciji. Zdaj lahko prav vsak uživa v napitku z visoko vsebnostjo proteinov in dodatkom kalcija, ki je hkrati stoodstotno rastlinski.

Ovseni napitki so odlična izbira za regeneracijo po telesni aktivnosti − zaradi vsebnosti ogljikovih hidratov, vlaknin in beljakovin. Z enim kozarcem ovsenega napitka zaužijete približno deset odstotkov dnevne količine vlaknin, kar je primerljivo s porcijo zelenjave. Glede vsebnosti beljakovin je veliko bolj bogato kot kokosovo mleko in vsebuje podobno število kalorij kot delno posneto kravje mleko.

Zvrhana žlica kaše s kremastim in okusnim ovsenim napitkom Boom Box bo navdušila prav vsak okus. Če napitek zmešate z visokoproteinsko ovseno kašo z banano in čokolado , boste z lahkoto zdržali do naslednjega obroka, saj poleg tega, da rastlinske beljakovine pomagajo pri izgradnji mišic, tudi nasitijo za dlje časa in dajo več energije. Ovseni kaši z banano in čokolado so dodane 100-odstotne rastlinske beljakovine, poleg tega pa je kaša brez dodanega sladkorja in umetne arome.Zvrhana žlica kaše s kremastim in okusnim ovsenim napitkom Boom Box bo navdušila prav vsak okus.

Za naslednji trening si pripravite ta okusni obrok iz ovsenega napitka:

1 banana

¼ skodelice arašidovega masla

1 čajna žlička medu

2 skodelici BIO ovsenega napitka

Postopek priprave

Banane narežite na kolobarje in jih položite v vrečko z zadrgo ter jih zamrznite čez noč. V mešalnik vlijte polovico količine BIO ovsenega napitka, dodajte zamrznjeno banano, arašidovo maslo in med. Nalijte preostali BIO ovseni napitek in mešajte, da nastane tekoča gosta masa.

Udarna doza energije s 100-odstotnimi rastlinskimi beljakovinami, za nasmeh do ušes pa poskrbijo koščki čokolade. Ko nimate časa, si pripravo visokoprotenskega obroka poenostavite. Kombinacija BIO ovsenega napitka in visokoproteinske ovsene granole s čokolado je idealen in hitro pripravljen obrok, ki vam povrne energijo ter pripomore k hitrejši regeneraciji po treningu. 100-odstotno rastlinske beljakovine v hrustljavi granoli s čokolado bodo odlična kombinacija − če trenirate ali pa samo iščete beljakovinsko bogat in okusen obrok.

#Dovolj počitka

Ni skrivnost, da je zadosten počitek ključen za dobro psihofizično počutje. Toda, ali ste vedeli, da lahko njegovo pomanjkanje močno ovira regeneracijo mišic po intenzivni telesni aktivnosti? In hkrati vpliva na splošno fizično pripravljenost.

Telesna vadba telo izčrpa, zaloge energije se zmanjšajo. Zagotavljanje počitka po intenzivni vadbi omogoča telesu, da vam povrne energijo in obnovi mišično tkivo. Tudi mišice potrebujejo čas, da si opomorejo, sicer pomanjkanje počitka lahko vodi do bolečin in tudi do športnih poškodb.

Za zdravo življenje mora biti vse v ravnovesju. In ko si vzamete počitek, poskrbite za druga področja svojega življenja, telesu pa namenite čas, da si po vadbi opomore. Zato ne pozabite na prost dan po intenzivnem treningu in se takrat posvetite svoji družini, prijateljem ali hobijem.