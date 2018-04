Kdo (sploh) smuča 1. maja?

Čeprav smo že globoko zakorakali v pomlad, pa debela snežna odeja na treh slovenskih smučiščih, Krvavcu, Voglu in Kaninu, omogoča smuko tudi v dneh, ko se bodo nekateri že namakali v morju. In kdo sploh smuča spomladi?

Glede na odgovore, ki smo jih dobili pri odgovornih na smučišču Krvavec in Vogel, so to večinoma najbolj zvesti smučarji teh dveh smučišč in najbolj strastni ljubitelji smučanja s sezonskimi vozovnicami. Pestra je tudi struktura gostov, ki prvega maja smučajo na Kaninu. Po informacijah iz Sončnega Kanina, ki upravlja najvišje ležeče slovensko smučišče, je poleg domačinov med obiskovalci tudi veliko turistov, ki se v teh dneh zadržujejo v Bovcu. Zanje so pripravili posebno ponudbo, za deset evrov si lahko izposodijo celotno smučarsko opremo.

Smučarjev v kopalkah na slovenskih smučiščih najbrž ne boste srečali, jih pa ponujajo promocijska gradiva nekaterih smučišč v tujini. Foto: Thinkstock

Dober obisk pričakujejo tudi na Voglu, saj imajo najavljenih kar nekaj turističnih skupin, pričakujejo pa tudi povečan obisk posameznikov, "ki prihajajo predvsem zaradi izjemnega pogleda in kulinaričnih užitkov."

"Prvomajska smuka ima vsekakor svoj čar in je doživetje, ki je v zadnjih letih zaradi vse milejših zim pri nas že prava redkost," so prepričani v Rekreacijsko-turističnem centru Krvavec, kjer v prazničnih dneh pričakujejo v povprečju 250 smučarjev dnevno. Prav toliko jih je Krvavec dnevno obiskalo maja 2009, ko je bila prvomajska smuka na tem gorenjskem smučišču mogoča nazadnje.

Na Krvavcu lahko v teh dneh smučate in kolesarite. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na kolo ali na smuči?

Naprave bodo na Krvavcu delovale od petka, 27. aprila, do srede, 2. maja, smuka pa bo mogoča na pobočjih Zvoha, Spomladanske pa vse do Tihe doline. Istočasno bo na Krvavcu, kjer so letos našteli 139 obratovalnih dni, mogoče tudi kolesariti. Adrenalinska vožnja bo mogoča na progah Rock'n'Flow in Muci. V Bike parku Krvavec pričakujejo med 50 in sto kolesarji dnevno.

Kabinska žičnica bo vozila od 7.30 do 19. ure, naprave na smučišču pa bodo obratovale do 12. ure. Obratovale bodo štirisedežnica Tiha dolina, dvosedežnica Zvoh in dvosedežnica Njivce. Za vozovnico boste odšteli 13 evrov.

Letošnja zima je bila zelo radodarna s snegom. Na Voglu se še vedno lahko pohvalijo z debelo snežno odejo. Foto: MaPa

Na Voglu smuka za 25 evrov

V času prvomajskih praznikov, ki so počitniški tudi za osnovnošolce in dijake, bo obratovalo tudi smučišče Vogel, kjer se snežna odeja ponaša z debelino 170 centimetrov in v dopoldanskih urah še omogoča kakovostno smuko. Naprave na smučišču obratujejo od 8. do 14. ure, nihalka pa od 7.30 do 18. ure. Za smučarsko vozovnico boste odšteli 25 evrov. V letošnji sezoni so našteli že 164 obratovalnih dni.

Smuka na Kaninu bo odvisna od vremenskih razmer. Smučišče bo načeloma obratovalo do 6. maja, pričakujejo tudi veliko tujih turistov, ki bodo te dni okupirali Bovec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Smuka na Kaninu bo, a predhodno preverjanje ne bo odveč

Na Kaninu računajo, da bo smučišče (samo slovenski del) v prihodnjih dneh obratovalo (načrt je do 6. maja), vendar zaradi dejstva, da gre za visokogorske smučišče, kjer se vremenske razmere lahko zelo hitro spremenijo, predlagajo, da informacijo o obratovanju preverite.

Na spletni strani www.kanin.si jo bodo objavili vsak dan ob 6. uri zjutraj. Cena vozovnice za odrasle je pod pogojem, da bodo vse proge obratovale, 25 evrov, v primeru omejitev bo cena nižja.