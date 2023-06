Kako resen pristop k športu spremeni življenje rekreativcev

Profesionalni športniki za svoje rezultate trenirajo vsak dan, ob tem pa imajo vso podporo večje ekipe strokovnjakov, ki poskrbi, da se tekmovanj udeležijo v kar najboljši formi. Vsak resnejši rekreativec bi si želel, da bi imel možnost trenirati pod enakimi pogoji, torej z ekipo, ki bi mu pomagala do napredka in rezultatov, ki si jih želi.

Ko je šport način življenja

Največkrat se za športno aktivnost odločimo, ker želimo ohranjati telesno kondicijo in s tem povezano dobro počutje v svoji koži. Nekateri pa sčasoma začutijo željo po preizkušanju svojih meja in sodelovanju v resnejših tekmovanjih, kot so maratoni, ironmani, triatlonske preizkušnje in podobno.

Ta preobrazba iz hobija v resno športno udejstvovanje zahteva zavezanost, predanost in vztrajnost. Čeprav se morda sprva niso nameravali ukvarjati s tekmovanji, se v njih prebudita tekmovalni duh in želja po premagovanju izzivov. Začnejo postavljati visoke cilje, trdo trenirajo in si celo poiščejo strokovno podporo, ki bi jim pomagala doseči najboljše rezultate.

Foto: Središče Vitalis

Resno udejstvovanje v športu zahteva strokoven pristop

Rekreativci, ki se udeležujejo zahtevnejših tekmovanj, bi si pogosto želeli strokovnega pristopa z diagnostiko in svetovanjem, a so najpogosteje prepuščeni sami sebi ali trenerjem, ki so osredotočeni izključno na treninge. Na tej poti se zato pogosto srečujejo z izzivi, ki jih ne obvladajo, ali pa jih ustavi nestrokoven pristop. Posledica tega je pomanjkanje napredka ali pa celo poškodba.

Poleg individualnih treningov morajo resnejši rekreativci poudarek nameniti tudi svoji fizični diagnostiki, prehrani in počitku. Le strokoven pristop pri tem lahko vodi do napredka in dobrih rezultatov. V Središču Vitalis so ponosni, da so prvi v Sloveniji pripravili program, namenjen rekreativcem, ki vključuje vso strokovno podporo in vrhunsko znanje, ki ga imajo na voljo profesionalni športniki. Da gre za visoko kakovostno storitev, priča podatek, da so že vrsto let kot član Olimpijskega komiteja Slovenije tudi uradni športni center za pripravo slovenskih profesionalnih športnikov.





Program je oblikovan tako, da zagotavlja vrhunsko strokovno podporo za vse športne rekreativce. Izkušena ekipa strokovnjakov pomaga doseči dobre rezultate ter napredek na učinkovit in varen način. V središču Vitalis so strokovnjaki pripravili program Top forma . Predstavlja nov in edinstven program v Sloveniji, ki ponuja popolnoma enak pristop k treningu, kot ga poznajo profesionalni športniki. Poskrbeli bodo za celostno in individualizirano obravnavo. Njihov pristop se začne s poglobljeno diagnostiko, s katero ocenijo fizično pripravljenost posameznika. Prizadevajo si za to, da vsakemu omogočijo ustrezen trening, dobro počutje in razvajanje, s skrbjo za visoko kakovost celotne storitve.Program je oblikovan tako, da zagotavlja vrhunsko strokovno podporo za vse športne rekreativce. Izkušena ekipa strokovnjakov pomaga doseči dobre rezultate ter napredek na učinkovit in varen način.

Foto: Središče Vitalis

"Top forma je preverjen program, ki ga uporabljamo tudi pri profesionalnih športnikih. Cilj je dvigniti raven telesne pripravljenosti, ki se bo pokazala pri napredku moči, hitrosti in simetrijah mišic. Po opravljeni diagnostiki mišičnih lastnosti in potenciacije vsak posameznik prejme individualen program treningov, ki se izvaja in po potrebi spreminja do konca cikla," je povedal strokovnjak iz Središča Vitalis Grega Ivanšek.

Foto: Središče Vitalis

Diagnostika je pomemben del programa

S strokovnim pristopom v Središču Vitalis bistveno skrajšajo pot do napredka in želenih rezultatov. Pri tem so osredotočeni na posameznika. Njihov celostni pristop oblikovanja individualno prilagojenega treninga in ustrezne prehrane se začne z natančno diagnostiko posameznikove telesne pripravljenosti. Pri tem se zanašajo na preverjene in varne pristope, ki zagotavljajo rezultate tako vrhunskim športnikom kot rekreativcem, brez tveganja za poškodbe.

Foto: Središče Vitalis

Z uporabo naprednih diagnostičnih metod in naprav podrobno analizirajo funkcionalno stanje mišic, izmerijo telesno sestavo ter ocenijo trenutno stanje telesne pripravljenosti, moči, vzdržljivosti in morebitnih področjih, kjer se pojavljajo pomanjkljivosti ali tveganje za poškodbe. Z uporabo naprednih diagnostičnih metod lahko natančno določijo vaše močne točke in območja, ki potrebujejo izboljšave.

Foto: Središče Vitalis

Individualen pristop, ki zagotavlja napredek

Vsak rekreativni športnik dobi program vadbe in prehrane, prilagojen specifičnim potrebam in ciljem. Strokovnjaki v središču Vitalis bodo tesno sodelovali z vami, spremljali napredek ter sproti optimizirali program glede na pripravljenost in potrebe. Svetovali bodo glede pravilne prehrane, morebitne prilagoditve življenjskega sloga, ki podpira vaš športni napredek, ter tehnik sprostitve in okrevanja, ki zmanjšujejo tveganje za poškodbe.

Kot resen športni rekreativec imate tako izjemno priložnost, da izkoristite enako strokovno podporo in vrhunsko znanje, ki ga imajo na voljo profesionalni športniki. Središče Vitalis vam s programom Top forma ponuja vse na enem mestu - napreden program vadbe, svetovanje in diagnostiko. Ne odlašajte več, stopite korak naprej in dosezite svoj vrhunski potencial v športu.

