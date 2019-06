Izkazalo se je, da je mogoče: s ponyji že petič na legendarni prelaz Vršič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarji na retro kolesih pony so danes znova preplavili Kranjsko Goro. Na športno-rekreativni prireditvi zabavnega značaja bo v vršiški klanec zagrizlo kar 1.300 kolesarjev na kolesih pony, kar je rekord prireditve. Dogajanje lahko v neposrednem prenosu s komentatorjema Urošem Cudrom in Andrejem Deklevo spremljate na Siol.net in televizijskem programu Planet 2.

Zmagovalec in zmagovalka tekmovanja Goni Pony bosta kolesarja, ki bosta na klasičnem kolesu pony brez prestav prva dosegla vrh prelaza Vršič. Tekmovalce čaka 13 kilometrov dolga pot z 801 višinskim metrom, naklonom do 10,8 odstotka in 24 serpentinami.

Neposredni prenos dirke Goni Pony bo na naši spletni strani in televizijskem programu Planet 2. Začnemo ob 14.30, ko se bodo kolesarji v "špalirju" zapeljali po Kranjski Gori, štart pa bo ob 15. uri.

Lani je Laura Šimenc, že dvakratna zmagovalka prireditve, razdaljo od Hotela Ramada v Kranjski Gori do Vršiča premagala v 48 minutah in 48 sekundah, v moški konkurenci pa je Luka Ljubič zmagal s časom 43:27,22 minute. Ljubič je postavil rekord proge, ki pa je zaradi tega, ker so nekateri štartali prehitro, zgolj neuraden.

Organizatorji so lani naredili izjemo in na dirko uvrstili tudi tiste, ki namesto legendarne različice iz 20. stoletja vozijo nove ponyje letnik 2017 model classic, ki nastajajo pod okriljem velenjskega Gorenja.

