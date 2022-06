Ena in edina Nina Pušlar – v sklopu letošnjega dm teka za ženske z brezplačnim nastopom za vse ljubitelje njenih hitov

Oglasno sporočilo

Nadvse priljubljena pevka Nina Pušlar bo 11. junija v okviru že 16. dm teka za ženske postregla z brezplačnim nastopom v parku Tivoli. Na oder bo stopila ob 16. uri, nastop pa bo namenjen tako tekačem in njihovim podpornikom kot tudi vsem drugim, ki se teka sicer ne bodo udeležili, bi pa sobotno popoldne radi preživeli v Ninini družbi in ob prepevanju vseh njenih velikih uspešnic. Pred njo bodo za zabavno dogajanje na odru poskrbeli Čuki, ki so že več let nepogrešljiv del dm teka za ženske.

Nina Pušlar. Foto: Urša Premik

Nina se bo v okviru svoje koncertne turneje po Sloveniji, na katero se je podala pred kratkim, ustavila tudi v Ljubljani. Kot velika podpornica ženske energije si je za prizorišče izbrala tradicionalni dm tek za ženske, ki bo letos potekal že 16. zapored in ponovno v takšni obliki, kot smo ga poznali pred pandemijo.

Nina se je v preteklosti dm teka za ženske že udeležila kot tekačica, tokrat pa bo tekaške copate zamenjala za mikrofon in poskrbela, da energija ne bo usahnila niti po koncu teka. Nastopa se zelo veseli in nanj se tudi aktivno pripravlja. Med drugim se zjutraj rada poda na tek v klanec, ki je njena priljubljena oblika rekreacije in treninga za nabiranje kondicije.

"Zagotovo to, da sem aktivna, da se veliko ukvarjam s športom, veliko pripomore k temu, da se na odru dobro počutim, da sem fit in da lažje zdržim koncerte, včasih tudi dva na dan," pojasnjuje Nina. Pri tem za razliko od večine tekačev rada prisluhne glasbi narave in med tekom ne uporablja slušalk. "Rekreacija mi predstavlja radost. Si v naravi, nekaj dobrega narediš zase. Tako se tudi moj dan najlepše začne," pripoveduje simpatična pevka.

Celoten intervju z Nino, v katerem je med drugim zaupala tudi, ali projektu plaža namenja posebno priložnost, najdete tukaj.

Nina Pušlar. Foto: Urša Premik.

Prijave na tek so še vedno odprte. Do srede, 1. junija, je startnina še na voljo po redni ceni 35 evrov, zadnje tri dneve do konca prijav 4. junija pa se bo cena povišala na 39 evrov.



Prijavite se lahko na spletni strani ali v najbližji dm poslovalnici. Med najbolj gorečimi podporniki bo tudi Nina, ki si želi udeležbe v čim večjem številu. "Lepo vabljene 11. junija v park Tivoli na 16. dm-ov tek za ženske. Tam bom tudi jaz, kjer vas bom po koncu, ob 16. uri, pričakala s koncertom, še prej pa absolutno navijala za vse vas. Se vidimo!"

