Dih jemajoče zimske destinacije leta 2024

Ste tudi vi med ljubitelji snežnih radosti, ki vsako jesen komaj čakajo na prvi sneg in so v iskanju pravljično zasnežene pokrajine vedno pripravljeni tudi na krajšo ali daljšo vožnjo do prečudovitih zimskih destinacij, ki jih v naši bližini kar veliko? Poiskali smo nekaj predlogov destinacij, ki jih je vredno obiskati v letu 2024 in bodo navdušile tako ljubitelje snežnih strmin kot tudi tiste, ki si želijo preprosto le uživati ob čudovitih razgledih na belo obarvano naravo, daleč stran od hitrega mestnega vrveža. Seveda to ne gre brez primernih zimskih oblačil, med katerimi zagotovo izstopa med Slovenci priljubljena skandinavska blagovna znamka – Icepeak .

Zima je čas, ko se lahko umaknemo od hitrega tempa vsakdanjega življenja in najdemo notranji mir, pri čemer nam lahko pomagajo prav očarljive, dih jemajoče zimske destinacije, ki ponujajo tišino ter neokrnjeno lepoto narave, ki vabi k sprostitvi in povezovanju z okoljem. Takšne destinacije so zagotovo zasnežena gorovja, kjer se bela odeja nežno razprostira po vrhovih smučišč.

Gerlitzen, Avstrija Foto: Shutterstock

Poiskali smo nekaj predlogov za zimske oddihe na destinacijah, ki združujejo tako očarljive vasice, zakopane v zimsko idilo, kot tudi vrhunska smučišča. Tako se boste lahko naužili smuke, dušo pa še dodatno napolnili s sprehodom med zasneženimi hiškami in obiskom kavarne s toplimi napitki.

Destinacije za smučarske in snežne radosti leta 2024

Višarje, Italija – to moderno smučišče se nahaja v naši neposredni bližini. Od Rateč je oddaljeno le deset, od Kranjske Gore pa 17 kilometrov. Od Kranjske Gore boste z avtomobilom potrebovali le 20 minut. Smučišče nudi 24 kilometrov prog, kar je popolnoma dovolj, glede na to, da je gneča na tem smučišči občutno manjša, kot na naših smučiščih. Proge so raznolike, zaradi česar bo vsakdo naše zase najprimernejše strmine.

Nassfeld

Gerlitzen, Avstrija – smučišče Gerlitzen ali Osojščica je še eno smučišče, za katerega bi lahko rekli, da je praktično na našem pragu. Čeprav leži v Avstriji je iz Ljubljane dosegljivo že v manj kot dveh urah vožnje. Smučišče med drugim navdušuje tudi za 12-sedežnico, da pa bi se lahko popolnoma oddaljili od mestnega vrveža in vsakodnevnega hitenja, razmislite tudi o vsaj vikend namestitvi ob smučišču.

Nassfeld, Avstrija Foto: Shutterstock

Nassfeld, Avstrija – to smučišče je kot nalašč za enodnevno smuko. Zaradi velikosti smučišča, je tu le redko gneča. Iz Ljubljane do Nassfelda pridete v dveh urah. Če se želite izogniti stroškom avstrijske vinjete in predoru Karavanke, se podajte na pot skozi Kranjsko Goro mimo Trbiža. Smučišče Nassfeld ima postavljeno tudi veleslalomsko progo z merjenjem časa, kjer se lahko preizkusite v znanju veleslaloma in celo tekmujete s prijatelji. Uporaba veleslalomske proge je popolnoma brezplačna, naredite pa lahko poljubno število voženj.

Najboljša smučarska in pohodniška oblačila

Da bo spust po snežni strmini res prijeten in da vam ne bo prevroče ali premrzlo med sprehodom po tihih zasneženih gozdovih, bodo poskrbela oblačila priljubljene znamke skandinavskih oblačil Icepeak.

Foto: Neja Jesenko Priporočljivo je tudi oblačenje v plasteh, ki vam bo pomagalo ujeti telesno toploto. Potrebujete najmanj tri plasti, osnovni sloj, ki naj ne bo bombažen, ampak iz materiala, ki pomaga odvajati vlago od telesa. Kot srednji sloj so primerni puloverji, jopice, puliji in brezrokavniki, tretji sloj pa predstavlja udobna vodoodbojna smučarska ali pohodniška jakna s številnimi žepi. Dodajte samo še dobre smučarske nogavice, tople rokavice, smučarska očala ter pokrivala in pripravljeni boste na spopad tudi z najhladnejšimi dnevi na smučišču.

Oblačila z naprednimi tehnologijami za zaščito v zimskih razmerah

Foto: Neja Jesenko Ko se odpravljate na sneg, ni vseeno, kakšna oblačila izberete. Ne potrebujete le toplih oblačil, ampak taka, ki so odporna tudi na veter in vlago, celo dež. Vreme v gorah se lahko hitro spremeni. Če je še zjutraj sončno, to še ne pomeni, da čez dan ne bo megleno. Čeprav ni dežja, je lahko moker sneg ravno tako težaven, če nimate vodoodpornih oblačil. Mokra oblačila ali takšna, v katerih vas bo zeblo, vam lahko hitro pokvarijo dan.

Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom, bodo poskrbela, da bo vaše telo udobno in suho ne glede na pogoje. Široko izbiro smučarskih in pohodniških oblačil najdete v Intersportu, kjer boste našli zimska oblačila za vse priložnosti, tako za smučanje kot tudi pohode po snegu. Icepeak je znamka, ki športno aktivne posameznike prepriča ne le s kakovostjo, temveč tudi z dobrim razmerjem med kakvostjo in ceno.

Icepeak je priznana skandinavska blagovna znamka oblačil in obutve, primernih za pohodništvo, smučanje in prosti čas. Oblačila Icepeak uporabniku zagotavljajo visokokakovostne produkte, kar pomeni, da so udobna in omogočajo maksimalno svobodo gibanja, poleg tega so tudi topla, a hkrati vseeno tudi dovolj dobro dihajo. To jim omogočajo visokokakovostni materiali in tehnologije, ki zagotavljajo, da imajo oblačila ter obutev optimalno zaščito v različnih vremenskih pogojih.

Foto: Neja Jesenko Pri izbiri zimskih oblačil bodite pozorni na znak A.W.S. EXTREME. Ta pri Icepeakovih oblačilih pomeni, da izdelek, naj bo oblačilo ali obutev, ustreza potrebam aktivnih ljudi na prostem tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. To omogoča struktura materiala, ki je dobro ščiti v primeru nizkih temperature, v mokrih in vetrovnih razmerah. Izdelki Icepeak z oznako A.W.S. ACTIVE so še posebej funkcionalni in udobni. Ti izdelki so namenjeni vsem, ki radi združujejo športen življenjski slog s sproščujočimi aktivnostmi v naravi. Takšna oblačila so tako dobra izbira za vse, ki so radi aktivni na prostem v običajnih vremenskih razmerah.

Oblačila za aktiven in sproščen življenjski slog

Foto: Neja Jesenko Za vse, ki si želite oblačil modernega videza, ki so primerna tako za sproščen kot tudi aktiven življenjski slog, je tu tudi blagovna znamka Luhta. Še ena kakovostna skandinavska blagovna znamka oblačil in obutve, ki dokazuje, da se Finci spoznajo na zahtevne zimske vremenske razmere.

Ta blagovna znamka ponuja oblačila za aktivno preživljanje prostega časa na prostem z več poudarka na modnem in bolj elegantnem izgledu. Tako kot pri oblačilih Icepeak, boste tudi pri znamki Luhta našli različna oblačila, ki si jih boste lahko nadeli po principu čebule.

Njihova kolekcija ponuja velik spekter oblačil atraktivnega dizajna s poudarkom na kakovostnih materialih in tehnologijah, ki nudijo ustrezno zaščito tudi v slabšem vremenu, pri čemer ima še vedno prednost tudi udobje.

Foto: Neja Jesenko Da boste lahko svoje misli v naravi osredotočili le na prijeten zvok škripanja snega pod nogami, ob tem pa vam bo toplo tudi v prste na nogah, izberite zimske čevlje znamke Icepeak ali Luhta. Ti bodo poskrbeli, da bo vaša noga prijetno suha, medtem ko se boste vi predajali snežnim radostim.

V pestri ponudbi boste našli moderno obutev, ki je primerna za vse še tako raznolike zimske priložnosti. Naj bo vaš korak udoben, topel in suh ne glede na to, ali se boste odpravili na pohod po zasneženi gorski pokrajini v osrčju Alp ali le na sprehod po hladnih mestnih ulicah.