Bizarno: 20-letnik s terencem po sveži smučini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preskromne snežne pošiljke v novi smučarski sezoni smučarskim delavcem povzročajo sive lase. Podobno velja tudi za tiste, ki skušajo pognati sezono teka na tekaških "dilcah", ki velja za eno najbolj celostnih športno-rekreativnih dejavnosti. V teh dneh je v Sloveniji izbira smučarskotekaških prog pičla, tekaške smuči lahko "sprehodite" v Preski pri Medvodah, Planici in na Pokljuki.

V Nordijskem centru Bonovec v Medvodah je urejena 700-metrska proga. Smučarji tekači jo bodo lahko začeli uporabljati jutri.

1. Nordijski center Bonovec v Medvodah

Jutri, 5. januarja ob 8. uri bo svoja vrata odprl smučarskotekaški poligon v Preski pri Medvodah, ki spada pod okrilje Nordijskega centra Bonovec. Trenutno je urejena 700-metrska smučina za drsalno tehniko, snežna podlaga je umetna. Za tek podnevi boste odšteli dva evra (polovična cena), za nočno različico pa prav tako polovičko in sicer tri evre.

Bizaren incident v Nordijskem centru pri Medvodah



"Teka" po sveže urejeni smučini si je sinoči zaželel 20-letnik, ki se je kar s terenskim vozilom mitsubishi pajero zapeljal po smučini. Kot so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po vožnji obstal v snegu. Zaradi kršitve zakona o ohranjanju narave so mu izdali plačilni nalog.

Dogajanje v Bonovcu si lahko ogledate na spodnji povezavi:

2. Biatlonski center Rudno polje na Pokljuki

Odprt je tudi smučarskotekaški center na Rudnem polju. Trikilometrski krog, izdelan iz lanskega in tehničnega snega, omogoča uporabo klasične in drsalne tehnike. Za uporabo prog boste odšteli pet evrov, ki jih lahko porabite kot dobroimetje, ki vam pripade pri plačilu parkirnine.

Smučarskotekaška proga vas čaka tudi v Ratečah. Foto: Miro Kregar

3. Rateče

Za ljubitelje teka na smučeh so iz kompaktnega snega progo pripravili tudi v Ratečah, kjer sicer nimajo snega. Bel jezik kilometrske proge je sredi zelenega travnatega poligona v bližini gostišča Ponca.

Kaj se trenutno dogaja na progi v Ratečah:

4. Planica

Na smučeh lahko v teh dneh tečete tudi v Planici, kjer imajo urejen dvokilometrski tekaški krog na nogometnem stadionu, ki čez mostove vodi do hotela. Uporaba proge je brezplačna, izposoja opreme pa vas bo stala 15 evrov. Tekaško progo, ki je od aprila do decembra pripravljena v podzemni garaži, so 15. decembra zaprli.

5. Logatec

V Logatcu je na voljo krajša proga. Na poligonu pod skakalnicami so za otroke pripravili 100-metrsko progo. Sneg je naraven, tehničnega zaradi previsokih temperatur še ne izdelujejo.