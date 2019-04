5 najpogostejših poškodb pri teku

Tek ni samo zelo priljubljen šport, temveč tudi zelo primeren način za vzdrževanje dobre telesne pripravljenosti in dobrega počutja. Vsak dan teče 36 milijonov ljudi. Od 40 do 50 odstotkov jih dobi vsaj eno poškodbo.

1. Bolečina v predelu Ahilove tetive – tendinopatija Ahilove tetive

Gre za vnetje Ahilove tetive, ki se značilno kaže kot bolečina in oteklina v tem predelu. Med najpogostejše vzroke spadajo prehitro stopnjevanje intenzitete treninga tako glede pogostosti teka kot pretečene razdalje, prekomeren tek v hrib ter neprimerna ali preobrabljena obutev.

2. Bolečina v predelu stopala - plantarni fasciitis

Gre za preobremenitveno poškodbo plantarne aponevroze, vezivne strukture, ki je razpeta med stopalnicami in petnico in skrbi za vzdrževanje oblike vzdolžnega stopalnega loka. Najpogosteje se poškoduje v bližini notranjega narastišča na petnico in se kaže kot bolečina v predelu pete. Najpogostejši vzrok za razvoj je nepravilno gibanje stopala. Pri tem se vzdolžni lok stopala v fazi prenosa težišča od petnice proti sprednjemu notranjemu delu stopala prekomerno spusti, kar povzroča povečano obremenitev plantarne aponevroze.

3. Vnetje pokostnice na golenici

Je značilna tekaška poškodba, ki je posledica povečane obremenitve narastišča mišic v sprednjem delu goleni. Značilna je bolečina v spodnji polovici goleni, spredaj in nekoliko na notranji strani, ki je običajno najizrazitejša ob začetku teka, med samim tekom pa se postopno ublaži. Vzroki so najpogosteje v vnetju narastišča mišic goleni na medkostno membrano, razpeto med golenico in mečnico, kot tudi preobremenitvene poškodbe mišic in njihovih tetiv ob narastiščih. Redkeje pa gre za vnetje pokostnice golenske kosti na mestu narastišča mišic.

4. Bolečina v predelu kolena

Pri tekačih se pogosto pojavljajo težave, povezane s pogačico, preobremenitvene poškodbe ligamenta pogačice in sindrom iliotibialnega trakta.

Težave, povezane s pogačico, se kažejo kot bolečina v sprednjem delu kolena, ki se pojavi med tekom. Bolečina je močnejša pri teku po hribu navzdol, lahko tudi pri hoji navzdol. Poškodba ligamenta pogačice se razvije ob čezmernih in ponavljajočih se obremenitvah ligamenta pogačice, katerih posledica je kopičenje mikroskopskih poškodb v tej kiti in posledično nastanka tendinitisa. Za sindrom iliotibialnega trakta je značilna bolečina na zunanji strani kolena, ki se navadno pojavi po določenem času med tekom ali po koncu teka. Sočasno športnik lahko navaja tudi preskoke na zunanji strani kolena.

5. Bolečina v predelu kolka

Gre za vnetje burze (vrečka med kostmi in kitami) na zunanji strani kolka, ki je posledica ponavljajočega se drsenja kit pri gibanju kolka prek zunanje površine stegnenice.

Zdravljenje tekaških težav s terapijo z visoko energijskim laserjem (HIL)

Prvi ukrep ob pojavu težav je dokaj dobro poznana metoda RICES. Njeno ime je sestavljeno iz začetnic imen postopkov, ki jih priporoča: Rest (počitek), Ice (led oziroma hlajenje), Compression (kompresija), Elevation (dvig) in Support (podpora). Zatem pa seveda sledi obisk fizioterapevta in začetek fizioterapevtske obravnave.

Akutna in kronična bolečinska stanja po poškodbah in preobremenitvah mehkih tkiv so odpravljena v mnogo krajšem času, kadar izkušen fizioterapevt poleg manualne terapije uporablja tehnološko izredno dovršene aparaturne terapije. Ena izmed njih je tudi terapija z visoko energijskim laserjem, ki ima 50- do 100-krat večjo izhodno moč kot klasični hladni laser, kar omogoči takojšnje protibolečinsko, protivnetno in biostimulativno delovanje - celjenje tkiva. Zato omenjena metoda ni le simptomatska, ampak tudi vzročna – saj s celjenjem in preobrazbo tkiva na tarčnem celičnem nivoju odpravlja vzrok, in ne le simptomov poškodbe.