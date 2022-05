Maraton Franja tokrat brez omejitev

Organizatorji so danes na tiskovni konferenci predstavili 41. maraton Franja. Nad izvedbo bdi Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev, po dveh letih nepredvidljivih razmer zaradi novega koronavirusa pa se prireditev vrača v ustaljene tirnice. Tudi s proračunom v višini 460.000 evrov.

"Po dveh sušnih izvedbah Franje bo ta spet v slogu tiste iz leta 2019. Ne čisto tako, saj smo imeli takrat še kronometer. Ampak kot smo razbrali iz nagovora predsednika organizacijskega odbora (Jože Mermal, op. STA), se nagibamo temu, da bi znova uvedli kronometer, torej tridnevni dogodek," je o možnosti za večje število udeležencev spregovoril direktor maratona Franja Gorazd Penko.

Ta sicer poudarja, da se množice po dveh zahtevnih letih še niso v tolikšnem številu odzvale na tovrstne dogodke. Številka se sicer izboljšuje, po lanskih skupno nekaj manj kot 2500 udeležencih jih bo letos nekoliko več. Manjše število udeležencev opažajo na družinskih maratonih, razlog pa so slabše parkirne zmožnosti v mestu.

Prihaja lanski zmagovalec

Se pa v večji meri vračajo tujci. Prireditve se bo udeležil tudi lanski zmagovalec Nizozemec Johnny Hoogerland. Penko je dodal, da je bilo pred časom med 1670 prijavljenimi udeleženci okoli 20 odstotkov tujcev. O delavcih in prostovoljcih pa je dejal naslednje: "V konec tedna je vključenih 2200 oseb, če pa prištejemo še tiste, ki prek leta sodelujejo pri projektu, ta številka naraste do 2600."

"Franja nam vendarle daje konkurenčno prednost v majhnem okolju"

Glavni del dogodka se bo v nedeljo ob 9. uri začel s klasičnim maratonom Franja BTC City (156 km), ki ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Trasa je od lani spremenjena predvsem zaradi želja kolesarjev po lepši in manj vetru izpostavljeni trasi po Nemški cesti. Gameljne bodo tako odslej stalnica na trasi maratona.

Foto: Vid Ponikvar

"Franjo poznam od samega začetka. Ko si tekmovalec, gledaš nanjo drugače. Brez Franje KD Rog ne bi delovalo v takšni obliki, mene ne bi bilo tako dolgo v kolesarstvu. Zagotovo ne bi bilo Pogačarja in drugih v Sloveniji, saj bi bilo vse skupaj na precej nižji ravni, če ne bi bilo Roga. Franja nam vendarle daje konkurenčno prednost v majhnem okolju," je izpostavil Penko.

V času velikega maratona bo vse udeležence, ki za vodilnim tekmovalcem ne bodo zaostajali več kot 60 minut, varovala mobilna zapora ceste, v kateri ne bo običajnega prometa na cestah. Tisti, ki bodo zunaj mobilne zapore ceste, bodo morali strogo spoštovati cestno-prometne predpise in voziti po desnem prometnem pasu, na trasi pa bodo srečevali vozila udeležencev v prometu. Zato previdnost vsekakor ne bo odveč.

Foto: Jakob Mai Blatnik/Sportida

Spored konca tedna se bo sicer začel v soboto ob 8. uri z zaradi cestnih del skrajšano Barjanko. Ob 9. uri bo na vrsti Ikein družinski maraton (21 km), ob 10. pa Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m). V nedeljo bo poleg klasične preizkušnje na 156 km ob 10.40 na vrsti še start malega maratona (97 km), po koncu pa bo sledila še zaključna slovesnost s podelitvami nagrad.

V sredo, 15. junija bo nato v okviru konference Velo City (14. - 16. junij) še kolesarska parada (12 km) z zbiranjem kolesarjev ob 18. uri na Gospodarskem razstavišču ter začetkom ob 19. uri. Cilj pa bo ob 21. uri na Kongresnem trgu.

Dvig startnih številk za družinski in otroški maraton poteka od 1. maja do 10. junija, za predstavnike velikega in malega maratona od 7. do 10. junija, za udeležence Barjanke pa 9. in 10. junija ter na tekmovalno soboto med 12. in 18. uro. Vse dodatne informacije, tudi zapore cest po celotni trasi, so na voljo na spletni strani dogodka https://www.franja.org/domov.html.

Prvi maraton Franja je bil sicer izveden 22. julija 1982 na pobudo Zvoneta Zanoškarja, Toneta Fornezzija-Tofa in Ivana Winklerja.