Prijave na tekaški praznik odprte, udeležence čaka sprememba

Prijave na ljubljanski maraton so odprte do konca septembra. Foto: Ana Kovač

S prvim poletnim dnem so se odprle prijave za največji tekaški dogodek v Sloveniji, Volkswagen 25. Ljubljanski maraton, ki bo 24. oktobra. Za spremembo od zadnjih let bodo prvi štartali polmaratonci in maratonci, tekači na desetkilometrski preizkušnji pa se bodo na progo odpravili za njimi.