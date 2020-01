Zdaj tudi uradno. V Sežani pristal zvezdnik svetovnega nogometa.

Kot strela z jasnega je v začetku tega tedna v slovenski nogometni prostor udarila novica o tem, da bo pri slovenskem prvoligašu Taboru prišlo do spremembe na trenerskem mestu. Nič takšnega, kar bi bilo kdo ve kako senzacionalnega, saj so v Sežani trenerja v tej sezoni nenazadnje enkrat že menjali, toda zgodba je dobila povsem drugačne obrise, ko je na dan pricurljala informacija o tem, kdo naj bi po novem opravljal vlogo trenerja pri trenutno edinem primorskem prvoligašu. Nihče drug kot nekdanji dolgoletni zvezdnik Juventusa in tudi italijanske reprezentance Mauro Camoranesi.

Zdaj je to, da je Prva liga Telekom Slovenije dobila novega akterja zelo zvenečega imena, postalo tudi uradno. "Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe, 43-letni v Argentini rojen Italijan je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović bo prevzel vlogo prvega pomočnika," so v petek pozno zvečer sporočili iz vrst Tabora Sežane in naznanili udarno vest, o kateri so pred dnevi poročali tudi številni italijanski mediji.

Legenda Juventusa ...

Kdo torej je najnovejši trener, ki je službo našel v najboljši slovenski nogometni ligi? V vlogi, ki jo bo opravljal v Sežani, je za zdaj še precej neizkušen in v njej ni pustil prav posebnega pečata. Kratek čas je bil trener mehiških drugoligašev Corasa de Tepica in Cafetalerosa, a na njunih klopeh ni bil preveč uspešen. Podobno velja tudi za trenersko službo, ki jo je pred štirimi leti manj kot tri mesece opravljal pri argentinskem drugoligašu Tigreju.

Za Juventus je vrsto let igral v družbi največjih svetovnih nogometnih zvezdnikov, tudi Alessandra del Piera in Davida Trezegueta. Foto: Getty Images

Povsem drugače velja, ko beseda nanese na to, kar je za njim ostalo na njegovi dolgoletni nogometni poti. V Argentini rojeni nekdanji nogometaš je pot začel v rodni domovini, a članski nogomet prvič okusil v Mehiki. Od tam ga je pot vodila v Urugvaj, pa spet v Argentino in leta 2011 naposled v Italijo, kjer je potem prebil skoraj desetletje. Najprej eno leto pri Hellasu iz Verone, kjer je hitro opozoril nase in si izboril prestop v Juventus. V vrstah italijanskega velikana je potem igral kar osem sezon in bil eden njegovih najboljših posameznikov. Zanj je odigral skoraj 300 tekem.

... in svetovni prvak z Italijo

Z Italijo je postal svetovni prvak. Foto: Reuters V tem času je začel igrati tudi za italijansko reprezentanco in v njej med letoma 2003 in 2010 odigral 55 tekem, zabil pa štiri gole. Igral je na dveh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih, največji uspeh pa zabeležil leta 2006, ko je z Italijo prišel do naslova svetovnega prvaka. Na prvenstvu v Nemčiji je odigral pet tekem, na igrišču je bil od prve minute tako v četrtfinalu kot tudi v polfinalu in v velikem finalu, v katerem so Italijani po enajstmetrovkah premagali Francoze in prišli do svojega četrtega in tudi zadnjega naslova svetovnega prvaka.

Po odhodu iz Juventusa leta 2010 je igral še za Stuttgart in nazadnje v Argentini. Najprej za Lanus in na koncu za Racing Club, pri katerem je pred petimi leti končal bogato nogometno pot.

Tabor je dobil še tretjega trenerja v tej sezoni

Tabor, ki je novinec med slovenskimi prvoligaši, je trenutno na osmem mestu na prvenstveni lestvici. V 20 tekmah je zbral 19 točk in ima dve točki prednosti pred ljubljanskim Bravom, ki je na devetem mestu. To ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek med slovensko nogometno ligo.

Almir Sulejmanović se je umaknil z mesta glavnega trenerja in bo pri Taboru po novem pomočnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zaključek leta 2019 je bil za Sežančane slab, saj niso zmagali na niti eni od zadnjih šestih prvenstvenih tekem, ki so jih odigrali, kar je bilo očitno usodno za dozdajšnjega trenerja Almirja Sulejmanovića. Nekdanji trener Rudarja, ki je, zanimivo, na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, je v Sežano prišel septembra lani, ko je nasledil Andreja Razdrha. Trener, ki je Tabor vrnil med prvoligaše, je sedel na izpraznjeno trenersko mesto Domžal, potem ko je Domžalčane zapustil Simon Rožman.