Vetrih podaljšal z NK Domžale

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je podaljšal pogodbo s pomembnim članom prvega moštva Amedejem Vetrihom. Osemindvajsetletni vezist je sklenil pogodbo za tri leta, do poletja 2022, so sporočili iz Domžal.

"Izredno sem vesel in ponosen, da smo se dogovorili za podaljšanje. V Domžalah se z družino odlično počutimo, navsezadnje sem tu doživel najlepše trenutke svoje kariere, zato odločitev ni bila težka," je po podpisu povedal Primorec Amedej Vetrih, ki je za Domžale nastopil že 98-krat.

"Klubu sem izredno hvaležen za vso podporo in pomoč, predvsem v zadnjem obdobju, ko so mi še posebej trdno stali ob strani. Moj glavni cilj je nenehni napredek, s pomočjo dobrih iger pa si seveda želim pomagati moštvu do čim boljših rezultatov. Vsekakor pa bi bilo v rumenem dresu lepo osvojiti še kakšno lovoriko in morda jesen prebiti v Evropi," je dodal.

Oražem vesel dolgoročnega sodelovanja

Športni direktor Domžal Matej Oražem smatra Vetriha za enega nosilcev igre. Foto: Urban Urbanc/Sportida V klubu so izrazili zadovoljstvo, da so z Vetrihom našli skupni jezik o podaljšanju sodelovanja. "Amedej je odličen nogometaš, je eden nosilcev naše igre in hkrati tudi eden ključnih gradnikov domžalske zgodbe, zato smo zelo veseli, da bo naše sodelovanje trajalo tudi v prihodnje."

"V zadnjem obdobju je prestal številne zahtevne preizkušnje, a se je vrnil še močnejši in še odločnejši. V klubu smo mu vselej stali ob strani, ga podpirali, dokaz tega pa je tudi nova dolgoročna pogodba, ki klubu in Amedeju zagotavlja prepotrebno stabilnost. Veselimo se prihodnosti, v kateri bo nedvomno zelo pomembno vlogo imel tudi on," je o sklenitvi novega sodelovanja z občasnim slovenskim reprezentantom še dejal športni direktor Matej Oražem.