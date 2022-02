Kidričevski klub je v zimskem prestopnem roku prevetril zasedbo, s katero si želi zagotoviti obstanek v druščini najboljših. V jesenskem delu mu ni šlo najboljše, zbral je enako število točk kot Tabor in Radomlje ter se zasidral pri dnu lestvice. V spomladanskem delu mu bo poskušal pomagati do boljših rezultatov tudi 24-letni hrvaški krilni napadalec Tomislav Turčin. Nazadnje je igral v hrvaškem prvenstvu za zagrebški klub Hrvatski Dragovoljac, z Aluminijem pa je sklenil pogodbo do konca maja 2023.

Začel v Vinkovcih, nazadnje igral v Zagrebu

Pred trenerjem Oskarjem Drobnetom je zahtevna naloga, saj bo moral čim prej uigrati zasedbo, polno novincev. Foto: Vid Ponikvar Prve nogometne korake je naredil v Vinkovcih, nato nadaljeval pri Rijeki, kjer pa ni dočakal priložnosti, tako da je kot posojen igralec reškega kluba nabiral izkušnje pri Rudešu, Širokem Brijegu (BiH) in Varaždinu. Nato se je preselil v Zagreb, nastopal za drugo ekipo zagrebškega Dinama, nazadnje pa je igral za Hrvatski Dragovoljac, ki mu grozi izpad iz hrvaške klubske elite. Do obstanka bo poskušal po novem pomagati Aluminiju.

''Že nekaj dni sem v Kidričevem in moram priznati, da gre za urejen klub, vse je v najlepšem redu. Kot nogometaš sem lahko tukaj osredotočen samo na svoje delo, to je na igranje nogometa, za vse drugo je zares dobro poskrbljeno. Verjamem, da bomo brez večjih težav dosegli zastavljeni cilj, to je zagotoviti si obstanek med elito. Nekaj novih soigralcev poznam že od prej, tako da s prilagajanjem nimam nobenih težav, komaj čakam, da se začne zares in da s svojimi igrami pomagam Aluminiju v borbi za čim boljše rezultate,'' sporoča novi varovanec Oskarja Drobneta.

Iz Olimpije sta se k Aluminiju do konca sezone preselila Dino Špehar in Maj Fogec. Foto: NK Aluminij

Aluminij bo v spomladanski del prvenstva vstopil v ponedeljek, ko ga čaka zelo pomemben derbi začelja proti Radomljam.