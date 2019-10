Mariborčani se po 18 letih vračajo tja, kjer jim nazadnje ni bilo do smeha #video

Nedeljski spored Prve lige Telekom Slovenije se bo začel na Krasu. Mariborčani bodo prvič po dolgih 18 letih gostovali za točke v Sežani. Ko so nazadnje igrali na stadionu Rajko Štolfa, jim ni bilo do smeha. Takrat so pod vodstvom Hrvata Iva Šuška ostali praznih rok proti Taboru, ki je pozneje kot zadnjeuvrščeni zapustil elitno druščino. Gostitelji so zmagali z 2:1. Kako bo tokrat?

Šest zmag so nanizali nogometaši Maribora do zadnjega obračuna pred minulo reprezentančno akcijo, ko jim je točko iz Ljudskega vrta odnesla Mura. "Čeprav smo to tekmo odigrali odlično, verjamemo, da lahko tudi v naslednjem ciklu odigramo dobre tekme. Na to smo se tudi pripravljali in si želimo odigrati to tekmo in zmagati," je jasen trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani so avgusta Tabor zlomili šele ob koncu srečanja, na koncu so slavili s 4:2, takrat se je med strelce za vijoličaste prvič vpisal tudi Rudi Požeg Vancaš. "Tega se ne spomnim, ampak dobro je zadeti na vsaki tekmi," pravi Požeg Vancaš.

Požeg Vancaš je svoj prvi zadetek za Maribor dosegel ravno proti Sežancem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Lahkih tekem ni

Oba gola Tabora v Mariboru je sicer zabil Predrag Sikimić. S sedmimi goli tretji strelec lige bo tudi tokrat največja grožnja Mariboru. "Sikimić, dobri prehodi in organizacija," poudarja Milanič. Lahkih tekem v naši ligi ni, so prepričani Mariborčani, ki so presenečeni, kakšna gneča je na vrhu lestvice. Prvouvrščeno Olimpijo in pete na lestvici, Celjane, loči vsega šest točk.

"Celju sem nekoliko okrepil ekipo, ko sem šel iz kluba (smeh, op. p.). Rezultati so res napeti," pravi Požeg Vancaš, z njim pa se strinja tudi mariborski trener. "Moram iskreno povedati, da nisem pričakoval, da bo toliko moštev na kupu, vendar je to za našo ligo zagotovo dobro," pravi Milanič.

Darko Milanič se zaveda, kje preti največja nevarnost. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako se bo Maribor znašel na majhnem igrišču v Sežani, lahko preverite v nedeljo ob 14.25 na Planetu.

