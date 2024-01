Štravs ostaja pri Bravu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono podaljšal pogodbo z Lanom Štravsom, je klub objavil na svoji spletni strani.

"Najprej bi se rad zahvalil klubu in trenerju za izkazano zaupanje. Kljub daljši odsotnosti z nogometnih zelenic so verjeli vame in mi dali priložnost, ki sem jo odprtih rok sprejel, hkrati pa jo dodobra izkoristil. V klubu se dobro počutim, zato sem se z veseljem odločil za podaljšanje sodelovanja," je dejal Lan Štravs.

Lan Štravs je podaljšal sodelovanje z NK Bravo do konca sezone 23/24 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono. pic.twitter.com/sVgH3HTukQ — NK Bravo (@NKBravo) January 2, 2024

Dodal je, da so s soigralci in štabom dobra ekipa, kar dokazujejo tudi rezultati. "Verjamem, da bomo tako nadaljevali tudi v 2024."

V tej sezoni je Štravs, ki lahko igra tako na sredini kot v obrambi, nastopil na 13 tekmah.

Bravo je po jesenskem delu sezone Prve lige Telemach na petem mestu, ima 29 točk oziroma toliko kot četrtouvrščeni Maribor. Vodi Celje s 47 točkami.

