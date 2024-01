Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni velikan Paris Saint-Germain je na prvi dan novega leta pripeljal okrepitev za obrambo. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo do konca junija 2028 podpisal 20-letni Brazilec Lucas Beraldo. Njegov prejšnji delodajalec Sao Paulo bo po poročanju Transfermarkta zanj dobil 20 milijonov evrov odškodnine.

Kadrovsko spremembo so objavili tudi pri nemškem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta. Ta si je od angleškega Manchester Uniteda do konca sezone izposodil nizozemskega vezista Donnyja van de Beeka. Nemci lahko nogometaša, ki je od prestopa leta 2020 iz Ajaxa za rdeče vrage igral malo in se ni ustalil v ekipi, po koncu sezone odkupijo za 11 milijonov evrov ter tri milijone dodatka.

Angleži so zanj plačali 39 milijonov evrov, vmes so ga posodili še Evertonu.