Srbski veteran utišal dvomljivce, jo lahko zagode tudi Olimpiji? #video

Že zelo kmalu po prihodu v Sežano je trener Razdrh spoznal, da lahko resno računa na izkušenega Srba. In res, predrag Sikimić je prvo sezono v slovenski prvi ligi začel sijajno. Na sedmih tekmah je zabil šest zadetkov.

"Občutek je lep. Toda to pozitivno napetost bo treba malce umiriti, kajti nismo niti na četrtini prvenstva. Pomembno je, da Tabor zmaguje. Dobro, ob mojem prihodu so nekateri malce dvomili o meni. Toda jaz nikakor nisem. Verjamem vase. Ključ do uspeha je volja. Moraš imeti nekaj sreče, ki pa jo moraš tudi zaslužiti," pove trenutno prvi strelec lige.

Prizna, da zna biti tudi nervozen

Sikimić, rojen v Smederevu v Srbiji, je v karieri igral za 14 klubov, med drugim tudi za slovito Crveno zvezdo, tako da je za mlajše soigralce velik vzornik. "Res je. Poskušam biti dober zgled. S svojim trudom želim ekipi pokazati, kajti jaz sem tista udarna igla, ki mora biti vzor. Moram biti impulz, ki mu bodo sledili. Znam biti tudi malce nervozen, a tega mi soigralci ne zamerijo. Želim jih dvigniti in da smo na najvišji mogoči ravni," potrdi, da je pravi vročekrvni Srb, ki je ravno v četrtek pihnil že 37. svečko.

Predrag Sikimić je v četrtek dopolnil že 37 let. Foto: Grega Valančič / Sportida

Toda zdaj je pred Taborom težka preizkušnja. V Sežano prihaja Olimpija. Ker bo to zadnja tekma pred reprezentančnim premorom, želijo pri Taboru porabiti še zadnji atom moči, da dosežejo še četrto domačo zmago.

Olimpija kot nekakšna smetana na torti

"Pred reprezentančnim premorom in težkim sporedom tekem, ki nas čakajo v drugi polovici septembra, prihaja Olimpija, kot nekakšna smetana na torti. Dokazali smo že, da lahko igramo proti močnejšim ekipam, kot so bile Domžale in Maribor v gosteh. Verjamem, da bomo odigrali kakovostno tekmo. Verjamem v naše fante. To so fantje s karakterjem," še pove srbski veteran, ki bo zagotovo za vrata zmajev predstavljal največjo nevarnost.

Tekmo 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije Tabor - Olimpija si lahko ogledate v soboto ob 16.55 v neposrednem prenosu na Planetu.

