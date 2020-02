Novinec Mure, ki se je pisno opravičil, se bo hladil na dveh tekmah

Nogometaši Mure, ki se pripravljajo na sredin derbi z Mariborom, proti vijolicam ne bodo mogli računati na usluge Staniše Mandića. Črnogorski reprezentant, ki je leta 2015 dosegel zadetek v finalu svetovnega prvenstva do 20 let in pomagal Srbiji do svetovnega naslova, je na prvem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije prejel rdeči karton. Še pred koncem prvega polčasa je moral po udarcu s komolcem v obraz Zenija Husmanija, ki ga je predhodno odrinil, predčasno z igrišča. Disciplinski sodnik mu je odredil kazen prepovedi nastopa na dveh tekmah, tako da bo poleg derbija z Mariborom izpustil tudi gostovanje v Kranju. Sodnik je v olajševalno okoliščino štel pisno izjavo igralca.

Nogometaš Aluminija Tilen Pečnik bo zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na tekmi v Celju (po dveh rumenih kartonih), počival na eni tekmi, Tabor iz Sežane pa bo zaradi nešportnega vedenja več igralcev, na gostovanju pri Bravu v Ljubljani so prejeli šest rumenih kartonov, plačal 360 evrov.

Vrhunci večnega derbija v Mariboru:

Na sklepe disciplinskega sodnika NZS za večni derbi med Mariborom in Olimpijo bo potrebno še počakati, Triglav pa bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja, prižiganja bakl, plačati 350 evrov.