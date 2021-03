''Mediji bi morali bolj spoštovati Koper''

Koper je v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije vstopil s tremi zaporednimi porazi. Po zadnjem neuspehu je odgovornost za slabe rezultate prevzel trener Miran Srebrnič in ponudil odstop. Ostal je v klubu, kjer opravlja drugo funkcijo, njegovo delo pa je nadaljeval stari znanec slovenske prve lige Rodolfo Vanoli.

Rodolfo Vanoli je po uvodnem porazu z Bravom (0:3) nanizal dve tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi Kopra z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po petih letih in pol se je še kako motiviran vrnil na klop Kopra. V tem trenutku je poleg Anteja Šimundže - temu je vzel mero na nedavnem srečanju na Bonifiki (1:0) - sploh edini trener, ki deluje v Prvi ligi Telekom Slovenije in je že osvojil naslov državnega prvaka. Bil je najboljši z Olimpijo, kar se je zgodilo leta 2016.

Sprejel bi le ponudbo Kopra

"S Z Olimpijo je postal slovenski prvak leta 2016. Zmaje je v tisti sezoni prevzel šele pozno spomladi. Foto: Vid Ponikvar lovenska nogometna liga je moj dom. Z Olimpijo sem osvojil državni naslov, ki ga je čakala 21 let. S Koprom, ki je postal moj dom, sem osvojil pokal in superpokal. Vrnil sem se le zaradi Kopra. Nikamor drugam ne bi šel," je Vanoli v pogovoru za Planet TV dal vedeti, da ga ponudbe drugih slovenskih klubov ne bi zanimale. Ko ga je poklical Koper na čelu s predsednikom Antejem Gubercem, pa se je hitro dogovoril.

Koprčane želi popeljati v Evropo, a opozarja, da je v boju za višja mesta vsaj pet, šest izenačenih moštev. Po tesnih zmagah z 1:0 nad Muro in Aluminijem, ta je proti kanarčkom vpisal sploh prvi poraz v letu 2021, se v Kopru diha lažje. Vanoli je mnenja, da bi moral slovenski nogometni prostor bolj spoštovati ekipo Kopra, ki se lahko pohvali z najboljšim strelcem tekmovanja Nardinom Mulahusejnovićem, številnimi nekdanjimi reprezentanti in znanci prvoligaških tekmovanj, za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljata Maribor in Olimpija, pa zaostaja le osem točk. "Moram priznati, da bi mediji morali bolj spoštovati ekipo Kopra," je 58-letni Italijan izrazil nezadovoljstvo s tem, kako so njegovi varovanci prikazani v medijih.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića za zmago v Kidričevem:

V soboto bo lovil tretjo zaporedno zmago. Tokrat bo imel opravka z Domžalami, najuspešnejšo ekipo letošnjega dela prvenstva, ki v prvi ligi ni izgubila že osem tekem. Dvoboj bo v soboto ob 19.30, neposredni prenos srečanja pa na Planet 2.