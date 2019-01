Prehiteli so vse in začeli ob snežinkah, ki so padale z neba #video

Nogometaši Mure, ki je novinka v Prvi ligi Telekom Slovenije in je v elitni slovenski nogometni razred prinesla kar precej svežine, so priprave na drugi del sezone začeli prvi. Prva testiranja so imeli že pretekli konec tedna, v ponedeljek pa se je začelo zares. Murskosobočani so v leto 2019, v katerem bodo dočakali tudi umetno razsvetljavo na svojem štadionu, krenili optimistično.

Mura, ki se je lani z naslovom v drugi ligi po petih letih čakanja vrnila v prvo slovensko nogometno ligo, je prezimila na šestem mestu. Z vsega tremi točkami zaostanka za Domžalami, ki so četrte, in osmimi točkami naskoka pred velenjskim Rudarjem, ki je na devetem mestu. To ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek med slovensko nogometno elito.

Nogometaši Mure in njen trener so tako praznične dni lahko preživljali mirno, toliko bolj zato, ker so bili uspešni tudi v pokalu. Prebili so se namreč do polfinala, v katerem jih čaka branilka naslova Olimpija. Zadovoljni so lahko predvsem z učinkom pred domačimi navijači. Od šestih prvenstvenih zmag, ki so jih dosegli, so jih kar pet zabeležili v Fazaneriji. Ta je bila, predvsem zaradi občinstva, precej prijetna osvežitev za slovenski klubski nogomet.

Kljub zelo ugodnemu položaju novinci ničesar nočejo prepustiti naključju, zato so se zbrali že pretekli konec tedna, ko so v Prekmurju opravili prva testiranja, v ponedeljek pa se je začelo zares. Nogometaše Mure je na prvem treningu v novem letu pozdravilo tudi nekaj snežink, ki so padale z neba. Pred odhodom na priprave v Turčijo v drugi polovici februarja se bodo črno-beli pripravljali v domačih krajih, na prvem treningu pa jih je obiskala tudi ekipa Planet TV.

Ante Šimundža verjame, da je dobil, kar je hotel

Ante Šimundža Foto: Planet TV "Razvoj je dolgotrajen proces. Gledamo samo nase. Poskušamo biti čim boljši in iskati zagnanost, ki nas krasi," je povedal trener Ante Šimundža, ki za zdaj ni ostal še brez nobenega nogometaša. Nase je opozoril predvsem napadalec Rok Sirk, ki je z desetimi goli v družbi Roka Kronavetra in Andrea Vombergarja iz Olimpije tudi najboljši strelec lige, a za zdaj ostaja v Murski Soboti. Tja je medtem prišel mladi, 20-letni napadalec Kevin Žižek, ki je nazadnje igral v Nemčiji.

"Dejstvo je, da smo si želeli mladega, ambicioznega in karakternega fanta. Verjamem, da smo z njim to tudi dobili," je o novincu povedal trener Mure.

Alen Kozar Foto: Planet TV Pred mikrofon je stopil tudi kapetan moštva. "Želimo si, da bi štartali čim bolje. Da dobro odpremo drugo polovico prvenstva. Zadali smo si cilj, da bi popravili predvsem igro v obrambi in prejeli čim manj zadetkov. Želimo se izboljšati," je povedal Alen Kozar.

S soigralci ga prva resna tekma v letu 2019 čaka 23. februarja, ko se bodo odpravili na najtežje mogoče gostovanje. V prvenstvu bodo igrali v Ljudskem vrtu proti vodilnemu klubu.