Pozor, prihaja rumeni-modri vlak #video

Medtem ko v Prvi ligi Telekom Slovenije, kjer sta do zimskega spanja predvidena še dva kroga, najslabše kaže velenjskemu Rudarju, ki kot edini še nima zmage, pa so z naslovom jesenskega prvaka v 2. SNL naskok med elito odločno napovedali pri Kopru. "Obala je lačna prvoligaškega nogometa," zatrjujeta Miran Srebrnič, strojevodja rumeno-modrega vlaka, na katerega se je povzpel še v tretji ligi, in prvi obraz ekipe Dare Vršič.

Prihodnje leto bo minilo deset let od trenutka, ko so nogometaši Kopra po zmagi nad Nafto v Lendavi visoko v zrak dvignili pokal za naslov državnega prvaka. Za Primorce so tedaj igrali tudi Miran Pavlin, Amir Karić, Mitja Viler, Andraž Struna … Pa tudi Dare Vršič. In prav apaški nogometaš, ki ima sicer priponko otroka Mure, pečat pa je pustil tako pri Olimpiji kot tudi pri Mariboru, se je ob koncu tedna vrnil v Lendavo. In znova se je veselil. Tokrat je, potem ko je večji del derbija 19. kroga 2. SNL med Koprom in Nafto dokazoval, da je razred nad drugimi, za vsega nekaj sekund prehitel zadnji sodnikov žvižg, zatresel lendavsko mrežo in se pridružil primorskemu veselju. Koprčani se niso veselili le prepričljive zmage z rezultatom 3:0, temveč predvsem zmagovitega zaključka prvega dela tekmovanja in naslova jesenskega prvaka v drugi ligi.

Na zimski počitek s pomembno zmago

"Dolga je še pot do prve lige. Je pa zelo pomembno, da smo po porazu v zadnjem krogu proti Gorici nato v tekmi z enim od neposrednih tekmecev prišli do treh točk, zaradi katerih bo zima za nas bolj mirna. V prihodnjih treh mesecih bomo lažje živeli," nam je, še preden se je po zmagi nad Nafto "izgubil" v glasnih krikih iz koprske slačilnice, dejal 35-letni vezist, ki je sicer v jesenskem delu sezone zabil štiri gole, še šest na le štirih tekmah pa jih je dosegel v pokalu. "Koper je lahko uspešen le tedaj, ko vsa enajsterica sledi istemu cilju," poudarja Vršič, trdno odločen, da se v rumeno-modrem dresu vrne v Prvo ligo Telekom Slovenije, saj, kot pravi sam, o koncu kariere še ne razmišlja.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši z Bonifike so sicer po nekoliko tipajočem začetku v drugoligaški konkurenci vknjižili 13 zmag. Ob štirih neodločenih tekmah pa so po enkrat izgubili proti Fužinarju in Gorici. Prav ta je v zelo zaostreni konkurenci, kakršne ta raven tekmovanja ne pomni, najbližja zasledovalka na lestvici. Koper ima namreč ob odhodu na zimski premor 43 točk, Gorica dve manj, še dve manj Radomlje, prav daleč nista niti Fužinar (36) in Nafta (34). Sezona v drugoligaški konkurenci se bo sicer nadaljevala 8. marca 2020, končala pa 16. maja. Zanimivo, natanko deset let po tem, ko je Koper kot predhodnik zdajšnjega obalnega kluba postal državni prvak.

Cilja ne skrivajo

"Zasluženo smo prvi," pravi trener Kopra Miran Srebrnič, ki pa ob tem ne taji določenih težav. Del teh je povezan z dopolnjevanjem moštva med sezono. Zato pričakuje, da bo njegova zasedba spomladi še močnejša. Ne le bolj uigrana, temveč tudi kadrovsko okrepljena. O imenih še ne želi govoriti. Bolj zgovoren je, ko se dotakne cilja. "Pritisk je čar nogometa. V Kopru ga čutimo. Prišli smo iz tretje lige, a takoj merimo na prvo. Ne bo pa lahko, saj je konkurenca močna kot še nikoli do zdaj. Tekem, na katerih bi 'počivali', ni. Je pa dobro, da se na zimski premor podajamo s prednostjo," razmišlja Srebrnič in dodaja: "Žalostno je, da ima Primorska s Taborom iz Sežane le enega prvoligaša. To so posledice krize. Če ni denarja, ni mogoče napredovati. V Kopru čutimo ambicioznost predsednika. Seveda pa nas čaka še veliko dela."

Goričan proti Gorici

Ko trener vodilne ekipe 2. SNL razglablja o tekmecih v boju za prvo mesto, navaja Gorico. Deloma tudi s cmokom v grlu. Le stežka bi na slovenski nogometni sceni namreč našli osebo, ki bi bila tako tesno in dolgoročno povezana z enim okoljem, kot to velja prav za 49-letnega Mirana Srebrniča in Gorico. Kot aktivni nogometaš in trener je namreč v goriškem klubu preživel skoraj četrt stoletja. Pravzaprav je Koper, kamor se je preselil aprila letos, njegovo prvo "tuje" delovno okolje. "Ni skrivnost, da sem bil večji del življenja vezan na Novo Gorico. A sem profesionalec. Zdaj sem v Kopru, kjer se zelo dobro počutim. Storil bom vse, kar je v moji moči, da, tudi prek Gorice, pridemo v prvo ligo," pravi Novogoričan na koprski klopi.

Obala je lačna prve lige

Če bi rumeno-modremu vlaku uspel veliki podvig in bi se po preboju in tretje v drugi ligi zadržal le eno sezono, bi s tem ponovil podviga Olimpije in Mure. Vsi trije klubi so izhajali s pogorišč nekdanjih prvoligaških velikanov. Prekmurci so se opekli celo dvakrat, Ljubljančani, ki sicer trenutno zasedajo sam vrh Prve lige Telekom Slovenije, pa so že nekaj let odvisni predvsem od ene finančne injekcije in so zato v stalni negotovosti. Nič kaj blesteča lastna zgodovina in primera Olimpije in Mure so torej dobra šola za novo zgodbo Kopra, čeprav je, kot pravita naša sogovornika Vršič in Srebrnič, Obala lačna prvoligaškega nogometa.