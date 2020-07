Mura v zadnjih sekundah osvojila kraško trdnjavo #video

Nogometaši Mure so v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali CB24 Tabor Sežano z 1:2 (1:0). Nogometaši Mure so na stadionu Rajko Štolfa v izdihljajih srečanja prišli do tretje zmage nad Taborom v tej sezoni. S tem so še drugič zaporedoma osvojili četrto mesto v prvenstvu, v prihodnji sezoni pa bodo po zaslugi osvojene pokalne lovorike igrali še v kvalifikacijah za evropsko ligo.

CB24 Tabor Sežana : Mura 1:2 (1:0) Stadion Rajko Štolfa, 250 gledalcev, sodniki: Balažič, Vojska, Salkić. Strelci: 1:0 Salkić (19.), 1:1 Horvat (64.), 1:2 Karničnik (90.). CB24 Tabor Sežana: Rener, Yameogo, Azinović, Nemanić, Kouao, Sever (od 78. Agnoletti), Grobry, Mihaljević (od 42. Vukelić), Salkić, Babić, Laukžemis. Mura: Zalokar, Karničnik, Kaučič, Gorenc, Šturm, Maruško, Horvat, Brkić (od 74. T. Cipot), Filipović, Šušnjara (od 65. Kouter), Maroša. Rumeni kartoni: Babić, Kouao. Rdeč karton: /

Medtem so v drugi sezoni med slovensko elito primarni cilj izpolnili tudi domačini, ki so si že nekaj krogov pred tem zagotovili obstanek v ligi, sezono pa so pod vodstvom nekdanjega italijanskega reprezentanta in svetovnega prvaka s to izbrano vrsto Maura Camoranesija sklenili na sedmem mestu.

Prvi polčas pripadel gostiteljem ...

Na zadnji tekmi sezone sta tekmeca kljub številnim menjavam v kadrih prikazala čvrsto igro, nekoliko več od nje pa je imela v prvem polčasu Mura, ki je prek Žana Karničnika prva ogrela dlani katerega od vratarjev. Kraševci so prav tako poskušali predvsem od daleč, a je bil Marko Zalokar ob strelih Maria Babića in Denisa Kuoaa zbran v vratih Murašev.

Zadetek Erika Salkića:

Vseeno je moral v 19. minuti po žogo v mrežo, ko je po sijajnem predložku Babića z glavo zadel Erik Salkić. Najbližje izenačenju je bil v prvem polčasu Amadej Maroša. V 40. minuti je bil povsem neoviran ob strelu z glavo z neposredne bližine, a je žogo zelo slabo zadel in ostalo je pri vodstvu Tabora po 45 minutah.

... nato je sledil preobrat

V drugem polčasu pravega razburjenja v prve četrt ure ni bilo, potem pa je bil najprej blizu zadetka Žan Karničnik, a je bil s 30 metrov malenkost nenatančen za izenačenje. Na drugi strani je bil v sijajnem položaju Leon Sever, ki je bil sam pred golom Zalokarja, a je žogo poslal prek vrat.

Zadetek Tomija Horvata:

Kazen je sledila že dve minuti kasneje, ko je Tomi Horvat, ki ga nihče od domačih ni pokril na poti do roba kazenskega prostora, natančno zadel v desni kot vratarja Ariana Renerja. V drugi polovici drugega polčasa je imel v 84. minuti drugo vodstvo domačih na levici najprej Litovec Karolis Laukžemis, le nekaj trenutkov kasneje pa iz identičnega položaja nekoliko z leve strani v kazenskem prostoru še Babić, a je obakrat odlično posredoval sicer rezervni vratar Murašev Zalokar.

Zadetek Žana Karničnika:

Ko je že bilo videti, da se bosta tekmeca razšla z neodločenim izidom, je po prekršku Kouaa in posledičnem prostem strelu v gneči v kazenskem prostoru do dveh strelov prišel Karničnik. S prvim je zadel vratnico, z drugim pa je žogo tik pred zadnjim piskom sodnika poslal v mrežo za končno četrto mesto.