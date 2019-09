Domžale skoraj zapravile zmago, Rudar še naprej brez uspeha #video

Domžalčani so šele v prejšnjem krogu prišli do svoje prve zmage v ligi, danes pa so vpisali drugo, potem ko so že v prvem polčasu domačim nasuli tri zadetke. Knapi, ki so v četrtek v pokalu presenetljivo izločili Olimpijo, pa v prvenstvu - kljub precej boljšem drugem polčasu - ne najdejo poti iz krize, še naprej so edini brez zmage in na zadnjem mestu.

Izbranci Andreja Razdrha so zmagovalca odločili že v prvih 36 minutah, ko so v mrežo Mateja Radana spravili tri žoge. Prvo že v 11. minuti, ko je po podaji Senijada Ibričića sam pred velenjskega vratarja prišel prišel Slobodan Vuk in malce z leve zadel za 1:0.

V 20. minuti je Radan dobil nov dvoboj z Vukom, v 34. pa je Rauno Sappinen pobegnil Nejcu Pušniku in nato ugnal še velenjskega čuvaja mreže za 2:0. Le dve minuti zatem je bilo že 3:0, ko je najprej Ibričić streljal, domači so strel blokirali, nato pa je Ibričić spet prišel do žoge, jo na kratko oddal do Vuka, ta pa je z dobrih desetih metrov dosegel svoj drugi zadetek na tekmi.

Gostitelji so bili nevarni zgolj enkrat, in sicer v 26. minuti, ko je poskusil David Hrubik, Ajdin Mulalić pa je strel obranil. So bili pa malce bolj nevarni v uvodu drugega dela, najprej je Pušnik z glavo streljal mimo vrat v 48. minuti, zatem je Mulalić v 53. minuti obranil nov Hrubikov poskus, v 57. pa je posredoval še po strelu Rijada Kobiljarja iz bližine.

Slobodan Vuk je dosegel dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar

Rudar ogrozil zmago Domžal

V 73. in 75. minuti so Velenjčani spet poskušali, in sicer prek Aljaža Krefla in Borne Petrovića, slednji je s peto le za malce zgrešil cilj. V 87. minuti pa so domači le prišli do zadetka, ko je Dominik Radić preigraval na desni strani kazenskega prostora in nato iz bližine žogo poslal pod prečko.

V 90. minuti je nekaj upov domačim sicer vzbudil Radić, ko je unovčil najstrožjo kazen po prekršku Svena Karića Šoštariča nad Kobiljarjem, za kaj več pa je zmanjkalo časa.

Velenjčani bodo v 11. krogu v sredo gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo gostili Ljubljančane.

Rudar - Domžale 2:3 (0:3) Stadion ob jezeru, sodniki: Vinčić, Benc in Horvat.



Strelci: 0:1 Vuk (11.), 0:2 Sappinen (34.), 0:3 Vuk (36.), 1:3 Radić (87.), 2:3 Radić (90./11 m).



Rudar: Radan, Filipović, Pušnik, Kašnik (od 46. Krefl), Hrubik, Črnčič, Lovenjak, Trifković (od 53. Kuzmanović), Kobiljar, Koprivnik (od 70. Petrović), Radić.



Domžale: Mulalić, Karić, Klemenčič, Vuklišević, Ćorluka, Pišek, Svetlin (od 77. Käit), Ibričić, Vuk (od 81. Jakupović), Podlogar, Sappinen (od 62. Lazarević).



Rumeni kartoni: Črnčič, Trifković, Krefl; Podlogar, Vuklišević, Ćorluka.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: