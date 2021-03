Velik dan za Roberta Korena

Nogometaši Nafte so lani zaigrali v prekmurskem finalu pokala Slovenije in izgubili proti Muri.

Med osem najboljših v slovenskem pokalnem tekmovanju se je lani že uvrstilo pet klubov. To so Maribor, Koper, Olimpija, Radomlje in Drava, ki je presenetila branilca naslova Muro. Ta teden bodo znani še preostali trije četrtfinalisti. Eden od njih bo zagotovo drugoligaš, saj se bosta danes spopadla Nafta in Fužinar, s tem pa bo prvič koroški klub v pokalu vodil Robert Koren. V četrtek bosta prvoligaša Domžale in Celje gostovala pri drugoligaših Beltincih in Triglavu.

V osmini finala je za največje presenečenje poskrbela ptujska Drava, ki je v ''rečnem'' spopadu ugnala Muro (2:0) in s tem preprečila črno-belim, da bi ubranili pokalno lovoriko. Ni manjkalo veliko, pa bi brez četrtfinala ostala tudi favorizirana Olimpija, ki je v Brežicah zaostajala že z 1:3. Pri drugoligaših je blestel trikratni strelec Ester Solker, ki se je v zimskem prestopnem roku preselil v Celje, pri zmajih, ki so do konca rednega dela le izenačili na 3:3, tako da je po podaljških zmagovalca odločalo izvajanje kazenskih strelov, pa je v polno zadel tudi Ante Vukušić. Pozneje se je izkazalo, da je bil to tudi njegov edini zadetek za Olimpijo v tej sezoni. Vodilni drugoligaš Radomlje je po izjemnem preobratu, proti Taboru je doma zaostajal že z 0:2, izločil Sežančane, Koper pa je po podaljških strl odpor Aluminija.

Korenova četa v Lendavi, Mikličev krst v Kranju

Robert Koren bo prvo letošnjo tekmo s Fužinarjem vodil danes v Lendavi. Foto: Ana Kovač Kdo se bo še prebil med najboljših osem? Danes se bosta ob 16. uri v Lendavi udarila Nafta in Fužinar. Izbranci Dejana Dončića so se lani uvrstili v finale pokalnega tekmovanja, tokrat pa se jim ponuja priložnost, da se v četrtfinale prebijejo prek drugoligaške ovire. Pomerili se bodo z Ravenčani, ki jih je sredi oktobra prevzel Robert Koren. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste je Fužinarja v drugi ligi vodil le na eni tekmi, doma remiziral z Jadranom (1:1), nato pa se je tekmovanje prekinilo. Nadaljevalo se bo konec tedna (21. marca), tako da bo lahko Korošec, ki je imel v prejšnji sezoni prste vmes pri zgodovinskem uspehu NK Celje, začel pospešeno nabirati trenerske izkušnje.

V četrtek se bo o četrtfinalistih pokala odločalo v Beltincih in Kranju. Drugoligaša, za razliko od Domžal in Celja, še nista v tekmovalni formi, saj se bo prvenstvo nadaljevalo šele konec tedna, rumena družina in branilci naslova, ki so v resni rezultatski krizi, pa bodo odigrali še zadnjo tekmo pred daljšim reprezentančnim premorom.

Domžalčani so favoriti na tekmi v Beltincih, ki pa so jeseni že izločili enega prvoligaša, ki igra v rumenih dresih. Takrat so vzeli mero Bravu. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani so bili dolgo časa hit spomladanskega dela, prvi poraz so vknjižili šele na zadnji tekmi, ko so ostali praznih rok v Kidričevem, Celjani pa predstavljajo veliko razočaranje, saj so pod vodstvom Jirija Jarošika na osmih tekmah osvojili zgolj štiri točke, tako da so po točkah izenačeni z devetouvrščenim Aluminijem. Domžale bodo gostovale pri Beltincih, ki so v tej pokalni sezoni že pokazali svojo moč in izločili Bravo, kranjski Triglav, ki ga bo v četrtek prvič vodil Boštjan Miklič, pa je v 1. krogu po podaljških izločil Odrance.