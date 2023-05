V Olimpiji se je zgodila velika sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Olimpija ima tudi uradno novega trenerja. Direktor Igor Barišić je potrdil, da se bo na vroči stolček, na katerem je v nedavno končani sezoni sedel Albert Riera in popeljal zmaje do dvojne krone, 1. junija podal Portugalec Joao Henriques. ''Z Riero nismo našli skupne besede o filozofiji dela, tudi finančno mu nismo mogli ustreči,'' je pojasnil Barišić in spregovoril tako o novem trenerju, igralskem kadru kot tudi bližajočem se prestopnem roku.