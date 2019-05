NZS zavrnil licenco za 2. SNL Ankaranu Hrvatinom

Kot so sporočili z NZS, je vseh šestnajst klubov pravočasno vložilo vlogo za pridobitev licence za tekmovalno sezono 2019/2020, na prvi stopnji pa so bile licence podeljene petnajstim klubom, neuspešen pri pridobivanju licence je bil le NK Ankaran Hrvatini.

"Primorski klub se lahko na odločitev licenčne komisije pritoži v zakonskem pritožbenem roku, se pa vodstvo NK Ankaran Hrvatini ne more pritožiti na odločitev disciplinskih organov Fife. Ti so NZS obvestili, da primorski klub v disciplinskem postopku zaradi dolga do enega izmed igralcev ni poravnal svojih obveznosti, zaradi česar so bile NK Ankaran Hrvatini odvzete tri točke v tekoči sezoni 2. SNL," so pojasnili pri NZS.

Za 2. SNL so bili pri vlogi za licenco uspešni Beltinci, Vitanest Bilje, Bravo, Brda, Brežice Terme Čatež, Jadran Dekani, Roltek Dob, Drava Dakinda Ptuj, Fužinar Vzajemci, Ilirija 1911, Krka, Nafta 1903, Kalcer Radomlje, Rogaška in CherryBox24 Tabor Sežana.