Novinec pripeljal tretjega novinca

Štiri dni pred vstopom v zgodovinsko prvo sezono, ki jo bodo prebili v najboljši slovenski nogometni ligi, so pri novincu v Prvi ligi Telekom Slovenije, ljubljanskem Bravu, potrdili prihod tretjega novinca. To je mladi branilec Blaž Urh, ki je bil nazadnje član Domžal.

Po mladem napadalcu Aljoši Matku, ki je prišel iz Maribora, in ganskem napadalcu Ibrahimu Arafatu Mensahu, ki se je v Slovenijo vrnil iz tujine, so nogometaši Brava dobili tretjo okrepitev. Blaž Urh, ki je pred dnevi dopolnil 20 let, je z ekipo Dejana Grabića treniral od začetka pripravljalnega obdobja, z delom in igro pa prepričal vodstvo, da mu je ponudilo podpis pogodbe.

Mladi branilec v Bravo prihaja iz Domžal, za katere je odigral tudi tri tekme za člansko ekipo v prvi slovenski ligi in zabil en gol. V Prvi ligi Telekom Slovenije je z 18 leti debitiral že v sezoni 2017/18 in na tekmi proti kranjskemu Triglavu pri zmagi s 4:0 takoj tudi zabil prvi gol. V prejšnji sezoni je v prvenstvu zbral dva nastopa, polovico sezone pa prebil pri drugoligašu iz Radomelj in tam zbral pet prvenstvenih nastopov.

Drugoligaški prvak Bravo sezono začenja v nedeljo, ko ga v prvem krogu Prve lige Telekom Slovenije 2019/20 čaka ljubljanski derbi z Olimpijo.