Nov tujec v Sežani

✍️ RDEČE-ČRNE OKREPIL MLADI VEZIST Antoine Makoumbou je nova okrepitev rdeče-črnih. 22-letni Francoz je svojo profesionalno nogometno pot začel v akademiji Monaca. Januarja 2018 je prestopil v AC Ajaccio, ki nastopa v 2. francoski ligi. V sezoni 2019/20 je igral za drugo ekipo FSV Mainz 05. Antoine se je novim soigralcem že priključil na treningih in bo na voljo trenerju Goranu Stankoviću že za jutrišnjo tekmo proti Kopru. #welcomeANTOINE #PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒

