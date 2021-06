Božić ostaja v Celju, med kneze prihaja državni prvak

Hrvaški nogometaš Ivan Božić je v preteklih dveh sezonah v knežjem mestu nastopal s statusom posojenega nogometaša zagrebškega Dinama, zdaj pa sta se kluba dogovorila, da bo 24-letni napadalec svojo kariero nadaljeval pri NK Celje. Kot so danes sporočili iz celjskega prvoligaša, je Božić podpisal pogodbo do 30. junija 2024. Kot so sporočili iz kluba, bosta v prihodnje člana Celja dosedanji Murin napadalec Kevin Žižek in dosedanji vratar Nafte Florijan Raduha.

Božić je na stadion Z'dežele prišel na začetku tekmovalne sezone 2019/20 in v dveh sezonah za Celje zbral 72 tekem, na katerih je dosegel 19 zadetkov. Odigral je pomembno vlogo pri osvojitvi naslova državnega prvaka, zdaj pa je svojo zvestobo rumeno-modrim obljubil 2024.

Ob tem se je odločil tudi za spremembo številke na svojem dresu: 24 bo zdaj zamenjala 9.

"Srečen in ponosen sem, da ostajam del NK Celje. Zahvaljujem se trenerju in upravi za izkazano zaupanje. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem navijačem, ki so bili z nami v lanski sezoni. Mogoče res ni bila idealna, toda to je nogomet. Naše misli so že v novi sezoni, kjer so naši cilji spet višji," je med drugim dejal Božić.

Prihajata Žižek in Raduha

Žižek je nekdanji mladi reprezentant Slovenije, ki je z Muro v preteklih dveh sezonah osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka. V svoji karieri ima izkušnje z igranjem v tujini, v lanski sezoni pa je zadetke dosegal tudi v evropskih tekmovanjih. V črno-belem dresu je v sezoni 2020/21 odigral 35 tekem in dosegel šest golov, od tega je v kvalifikacijah za evropsko ligo dvakrat zatresel mrežo estonskega Kaljuja in enkrat danskega Aarhusa.

Celje bo po Bravu, Mariboru, Nürnbergu in Muri peti klub v njegovi profesionalni nogometni karieri. Žižek je podpisal pogodbo do 30. junija 2024.

"Zelo sem vesel za izkazano zaupanje, po svojih najboljših močeh se bom potrudil klubu pomagati pri uresničevanju njegovih ciljev. Za podpis pogodbe z NK Celje sem se odločil zaradi tega, ker gre za klub z visokimi ambicijami," je dejal Žižek.

Kevin Žižek se iz Mure seli v Celje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Štiriindvajsetletni Raduha se v knežje mesto seli iz Lendave. Dosedanji prvi vratar Nafte se je v predlanski sezoni veselil uvrstitve v finale pokalnega tekmovanja. V Lendavo se je leta 2017 preselil iz Odrancev, Celjanom pa je prav tako obljubil zvestobo do 30. junija 2024.

"Veseli me, da sem prišel v Celje. K podpisu pogodbe me je prepričalo nastopanje v višjem rangu tekmovanja, prav tako poznam delo s trenerjem vratarjev Aleksandrom Šeligo, ki je zelo kakovostno in s katerim sva sodelovala že pri Nafti," pa je povedal Raduha.

