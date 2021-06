Bravo predstavil prvo poletno okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Bravo je predstavil prvega poletnega novinca. Ljubljančani, ki so v prejšnji sezoni osvojili peto mesto in poskrbeli za najbolj odmeven dosežek v zgodovini kluba, so v svoje vrste zvabili 23-letnega zveznega igralca Gašperja Trdina. Pridružil se je bratrancu Kristjanu Trdinu, v Šiško pa prihaja po izjemni sezoni v dresu Radomelj, s katerimi je postal drugoligaški prvak.

Izbranci Dejana Grabića so še na dopustu, klubsko vodstvo pa je medtem že sklenilo dogovor s prvo poletno okrepitvijo. Bravo, ki je po koncu sezone 2020/21 ostal brez številnih posojenih igralcev (Rok Maher in Nino Žugelj sta se vrnila v Maribor, Milan Tučić in Mitja Križan pa k delodajalcem v Belgijo), je bogatejši za 23-letnega zveznega igralca Gašperja Trdina.

Prva okrepitev! NK Bravo je okrepil mladi vezist Gašper Trdin.



Gašper je podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23, v NK Bravo pa se je preselil iz NK Radomlje.



Gašper se bo v 💛💙 družini počutil kot doma, saj za Bravo igra tudi njegov bratranec Kristjan. @PrvaLigaSi pic.twitter.com/JwapsUrx45 — NK Bravo (@NKBravo) June 8, 2021

V prejšnji sezoni je pomagal Radomljam do naslova drugoligaškega prvaka, v sezoni 2021/22 pa se bo proti nekdanjim soigralcem v prvi ligi pomeril v dresu Brava. Z mladim ljubljanskim klubom je podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23.

"Zelo sem vesel prestopa v NK Bravo. Verjamem, da je to velik korak zame in za napredovanje. Ekipa je zelo mlada in 'lačna uspehov', tako kot sem tudi sam. Pričakujem, da se bom hitro povezal s fanti, saj jih večino poznam že od prej," je povedal po sklenitvi dogovora s klubom, kjer se je pridružil bratrancu Kristjanu Trdinu.