NK Maribor pripeljal Nizozemca, ki ne skriva veselja

Športni direktor NK Maribor Marko Šuler je uvodni dan priprav za novo sezono napovedal, da bodo vijolice v kratkem predstavile še nekaj novincev. In res, že naslednji dan je postalo jasno, da bo dres Maribora po Roku Sirku in Gregorju Sikošku oblekel še mladi nizozemski vratar Menno Bergsen, ki je nazadnje branil na Slovaškem.

Najtrofejnejši slovenski klub, ki se bo prihodnji ponedeljek preselil v Moravske Toplice, krepi svoje vrste. Z Mariborom je dveletno sodelovanje sklenil 21-letni nizozemski vratar Menno Bergsen. ''Po izteku pogodb smo ostali brez Jasmina Handanovića in Kenana Pirića, tako da smo se morali odzvati. Vrzel, ki je nastala na vratarskih položajih, smo želeli nadomestiti kakovostno. Ponudila se je dobra priložnost, in sicer pripeljati vratarja, ki izhaja iz nizozemske vratarske šole. Po vseh upoštevanih merilih je naš izbor Menno Bergsen, mlad, nadarjen in hkrati zelo ambiciozen vratar. Po oceni kadra in presoji celotnega strokovnega štaba smo želeli okrepiti vsako linijo moštva. Menno ima, kar smo iskali, in se v Mariboru lahko bori za mesto med vratnicama,'' je tretjega poletnega novinca v vrstah Maribora predstavil Marko Šuler.

Bergsen je največ znanja pridobil v nogometni šoli Sparte iz Rotterdama, nato v drugi nizozemski ligi branil za Dordrecht in Eindhoven, nazadnje pa je zastopal barve slovaškega prvoligaša Trenčin. ''Ko sem po koncu sodelovanja s Trenčinom dobil ponudbo Maribora, zame ni bilo dileme. Hitro smo se dogovorili, in z veseljem začenjam nov izziv,'' pojasnjuje mladi Nizozemec, ki je v prejšnji sezoni na Slovaškem sprva redno branil, nato pa mu je načrte prekrižala poškodba, po kateri ni več dočakal priložnosti. Zdaj je že popolnoma zdrav in pripravljen na izzive, ki ga čakajo v Sloveniji.

Najpomembnejše, da je v Mariboru

NK Maribor je imel pred prihodom Bergsena le enega igralca z nizozemskim potnim listom. To je bil Richmar ''Rocky'' Siberie, ki je po zaslugi dvojnega državljanstva na reprezentančnem nivoju igral za Curacao. V sezoni 2005/06 je zbral 17 nastopov in dosegel sedem zadetkov. Foto: Guliverimage ''Vem, da prihajam v najuspešnejši klub v Sloveniji. Želim prispevati svoj delež, a to moram pokazati na igrišču, najprej s prizadevnostjo na treningih. Trenutno je najpomembnejše, da sem tukaj, nared za največje napore in popolnoma osredotočen na vse, kar nas čaka med pripravami,'' je še dejal Nizozemec, ki je s tem okrepil konkurenco na položaju vratarjev.

Še naprej ostaja prvi čuvaj mreže Ažbe Jug, ki ima nekaj izkušenj z nizozemskim prvenstvom, saj se je pred prihodom v mesto ob Dravi dokazoval pri Fortuni iz Sittarda, kjer pa ni dočakal veliko priložnosti. Redno tekmovalno formo je ujel šele pri Mariboru, v sezoni, v katero so vijolice krenile brez Kenana Pirića in Jasmina Handanovića, pa bo eden izmed njegovih tekmecev za igralni položaj, drugi je Hrvat Ivan Sušak, prav Nizozemec, ki bo pri Mariboru nosil dres s številko 99. To je tudi leto njegovega rojstva (1999).