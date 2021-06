Direktorju NK Aluminij je žal, Kidričane zapustila še dva

Nogometaši Aluminija so priprave na novo sezono začeli brez štirih igralcev, ki so jim potekle pogodbe. Kidričane so tako zapustili Marcel Kene, Renato Pantalon, Alen Krajnc in Nemanja Jakšić. Posoja se je iztekla Dohyun Kimu, Tonćiju Mujanu in Arminu Đerleku, za katerega se Aluminij s turškim klubom Sivasspor dogovarja o možnosti podaljšanja posoje.